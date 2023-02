Kyiv-ordfører: Russiske utøvere må fordømme krigen for å kunne delta i OL

Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko åpner for at russiske utøvere kan delta i Paris-OL. Forutsetningen må være at de offentlig tar avstand fra krigen i Ukraina.

Wladimir Klitschko åpner for at russere kan få delta i Paris-OL.

NTB, VG

Klitsjko uttaler seg om den betente OL-debatten i et intervju med nyhetsbyrået AFP mandag.

– Russiske og belarusiske idrettsutøvere kan ikke delta i De olympiske leker i Paris hvis de ikke sier nei til krigen, sier Klitsjko.

– Hvis de offentlig tar avstand fra denne krigen, kan de delta. Men de er redde, fortsetter den tidligere tungvektsbokseren.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har bedt nasjoner boikotte neste års Paris-OL dersom russiske idrettsutøvere får delta. Presidenten i Den internasjonale olympiske komité (IOC), Thomas Bach, kalte på sin side boikottkravet et brudd på de olympiske prinsippene i helgen.

Inviterer Bach

IOC åpnet i forrige måned for at russiske og belarusiske utøvere kan delta i neste års sommerleker på visse vilkår. Det har skapt et opphetet debatt.

Klitsjko oppfordrer de aktuelle utøverne til å legge press på myndighetene i hjemlandet slik at krigshandlingene opphører. Den tidligere idrettsstjernen – som sammen med broren Wladimir tok en rekke boksetitler – sier at folk enten er «for eller imot krig».

– Jeg inviterer gjerne Thomas Bach til Kyiv, til Ukraina, slik at han selv kan se de ødelagte landsbyene, byene, for å se hvor mange mennesker som blir drept, sier Klitsjko.

Bach advarte

Bach uttrykte advarte søndag mot statlig innblanding i idretten da han møtte reportere under alpin-VM søndag.

– Det er ikke opp til regjeringer å avgjøre hvem som kan delta i idrettsarrangementer. Det ville vært slutten på internasjonale idrettskonkurranser og VM og OL slik vi kjenner det i dag, sa han.

Norske myndigheter har vært tydelige på at det ikke kan være aktuelt å ta russerne tilbake i varmen nå.