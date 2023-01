Skepsis til håndball-VM: – Det ødelegger underholdningsverdien

Viaplay-ekspert Kristian Kjelling og TV 2-kommentator Harald Bredeli mener nivået har falt i håndball-VM etter utvidelsen til 32 lag.

– Sjelden blir alle fornøyd, men det er ikke til å stikke under en stol at et par av lagene som har vært med her, har vært ekstremt langt unna nivået. Det ødelegger underholdningsverdien.

Det sa Kristian Kjelling underveis da Norge koste seg til 30–17-seier over Qatar i mellomrunden.

Generelt har nivået vært meget variert i et mesterskap der 80 kamper er spilt.

27 av dem – 34 prosent – er vunnet med minst ti mål. Ytterligere syv kamper er vunnet med ni mål.

To kamper er vunnet med 20 mål, mens Sverige slo Uruguay med 35, 47–12.

Norge har vunnet med over ti mål i tre av sine fem kamper.

Årets VM i Polen og Sverige er det andre herremesterskapet etter utvidelsen fra 24 til 32 lag.

– Det er viktig at man gjør det til et kommersielt produkt, og det er viktig å tenke at man skal spre det til resten av verden, slik at det ikke blir en europeisk idrett alene, sier Kjelling.

Norges resultater og vei videre i håndball-VM Gruppespillet: 39–27 over Nord-Makedonia

32–21 over Argentina

27–26 over Nederland Mellomrunden: 31–28 over Serbia

30–17 over Qatar

Mandag kl. 20:30 venter Tyskland i gruppefinalen (på TV3/Viaplay). Etter mellomrunden går de to beste lagene fra de fire puljene til kvartfinaler. Deretter venter semifinaler før finalen. 6 av 8 kvartfinaleplasser er foreløpig sikret: Norge, Tyskland, Egypt, Sverige, Frankrike og Spania.

HÅNDBALL-FJES: TV 2-kommentator Harald Bredeli og Viaplay-ekspert Kristian Kjelling. Her fra 2018.

Håndball har alltid vært preget av stor europeisk dominans. Siden første VM i 1938, er Qatar Qatarmed mange "innkjøpte" spillere fra andre nasjoner til VM på hjemmebane i 2015. eneste nasjon utenfra som har kommet til en finale i herreklassen.

I OL-sammenheng er Sør-Korea eneste ikke-europeiske land blant totalt 18 medaljister (inkludert tidligere nasjoner som har blitt oppløst).

– 32 lag er for mye. Det svekker kvaliteten og gjøre halve VM uinteressant. Det er jo politikk og økonomi bak dette. Men også en god tanke i bunnen med ønske om å gjøre «Europa-idretten» håndball verdensomspennende, mener Harald Bredeli.

Til VM-kvartfinalene vil 7 av 8 lag være europeiske. Egypt har alt sikret plass i likhet med Norge, Tyskland, Sverige, Frankrike og Spania. De to siste lagene vil enten bli Portugal/Ungarn/Island og Danmark/Kroatia.

– Alle må starte et sted. Men tror dette er feil tilnærming. Før var det A –, B – og C–VM. Nå er det alt i ett. Plusser og minuser, men flest minuser sett fra mitt ståsted, sier Bredeli.

FIKK DET LETT: Norge, med Torbjørn Bergerud og Sander Sagosen, måtte ikke slite seg ut mot Qatar. Stjernespiller Sagosen fikk hvilt mesteparten av kampen.

Med nivåforskjellene får favorittene noen enkle kamper.

– Det blir for mange «blåbærkamper», sa Sveriges-stjernen Jim Gottfridsson til Aftonbladet.

Aftonbladets håndballskribent Johan Flinck er også kritisk til formatet mesterskapet spilles på. Han peker på at 6 av 8 kvartfinale-billetter er delt ut med to dager igjen av mellomrunde-spillet.

«Det må gjøres noe med VM-formatet», skriver Flinck på Twitter.

Geir Oustorp, trener for Glassverkets kvinnelag, er derimot mer positiv til utvidelsen.

– I bunn ligger det nok en frykt for at håndballen må fange flere geografiske områder for å få være med i OL. Da er det slik at det må bli flere nasjoner i VM, sier Oustorp.

– Jeg tenker at vi må se det større bildet. Vi i Europa er bortskjemte med at det er her håndballen spilles. Utvidelsen er nødvendig for at skal bli en verdensidrett. Og det kommer noen spennende lag, fortsetter Oustorp.

Han ser at utvidelsen har gitt flere kamper uten spenning.

– Det blir noen kamper som ikke er interessante nok. Og spillerne i Europa som fra før har veldig mange kamper i hverdagen, får enda flere kamper i mesterskap som man vet man vinner, sier Oustorp.

Norge vil møte Spania eller Frankrike i kvartfinalen – avhengig av hvordan mandagens gruppefinale i mellomrunden mot Tyskland går.

– Det er nå det begynner for Norge, sier Oustorp.