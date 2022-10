Carlsen slo tilbake etter tabbe – sikret plass i semifinalen

1) Carlsen, 8 poeng

2) Nakamura, 8 poeng

3) Fedosejev, 4 poeng

4) Blübaum, 0 poeng

Magnus Carlsen skal spille mot Vladimir Fedosejev og Hikaru Nakamura torsdag. Hver kamp består av to partier, ett med hvite brikker og ett med svarte brikker. Seier sammenlagt gir to poeng, uavgjort gir ett poeng, mens tap gir null poeng. De to beste i hver gruppe avanserer til semifinaler lørdag. Finalen spilles søndag.