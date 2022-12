Argentinere feirer VM-seieren: – Det er det største som kunne skjedd meg i livet

BUENOS AIRES (VG) (Argentina – Frankrike 3–3, 4–2 etter straffer) Argentina-fansen feirer som gale etter at VM-trofeet er sikret på det mest dramatiske vis.

Hilda Nyfløt (tekst og foto), VG

Magnus Helle, VG

Lionel Messi (35) og Argentina har vunnet VM!

– Det er det største som kunne skjedd meg i livet, utbrøt Valeria Diaz (33) til VG, da seieren var et faktum.

Finalen kunne knapt vært mer dramatisk. Frankrike og Kylian Mbappé (23) slo tilbake tre ganger, men i straffesparkkonkurransen var det Messi og Argentina som kunne juble for det første VM-trofeet siden 1986.

– Dette fortjente Messi mer enn noen andre! sier Julian Hernandez.

Obelisken i Buenos Aires i Argentina er samlepunktet for alle argentinere under store begivenheter. Det var her massene møttes for å feire VM-gullet i 1978 og 1986, og det var her argentinerne sørget da Maradona døde i november 2020.

Da Argentina tok ledelsen brøt det ut full jubel i gatene:

Det svinget mye frem og tilbake. Ti minutter før slutt ledet Argentina 2–0, men på under to minutter scoret Mbappé to mål og kampen gikk til ekstraomganger.

I andre ekstraomgang scoret både Messi og Mbappé hvert sitt mål.

– Vi argentinere lider bestandig, og slik som vi led under denne kampen, sa Julian Hernandez.

Argentina er i økonomisk krise. Mange av de som har dratt til Qatar har solgt mange av sine eiendeler for å få råd til å dra. De som ser kampen i Argentina er klare på hva fotballen betyr for dem.

– Fotball er noe som får oss til å glemme alle problemene vi har. I dette øyeblikket har vi det bare gøy, sier Sara Paez.

De satt inne på Alma Café, rett ved Obelisken. Det var stappfullt på de mange restaurantene og kafeene i sentrum. Utenfor sto argentinerne i små grupper og så finalen på mobilen.

I gatene har militærpolitiet tatt posisjon, for å forberede seg på reaksjonene etter seieren.

Faren til Victor Cohen (53) er argentinsk, men er født i USA. Han hadde tatt med hele familien og datteren Ariana og Andrea til Argentina for å se verdensmesterskapet her.

– Dette betyr alt for meg. Dette er den store glorien. Jeg er her for faren min som er død og min bror, som også er død, sa Cohen, som alltid har følt seg argentinsk.

– Det er ikke noe annet sted i verden jeg vil se finalen enn her i Buenos Aires. Argentina til døden! ropte Cohen.

Andrea Agoirre (56) så finalen med blandede følelser.

– For litt siden mistet jeg sønnen min i en ulykke, og han drømte om at Argentina skulle bli verdensmestere. Jeg satte meg målet om å leve drømmen hans og derfor er jeg her i dag.