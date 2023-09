United-stjernen Antony sendes hjem fra landslagssamling etter nye voldsanklager

Manchester United-spilleren Antony får likevel være del av det brasilianske landslaget i tiden som kommer. Årsaken er en voldsetterforskning.

Antony avviser anklager om vold.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

Det brasilianske fotballforbundet opplyser på sine nettsider mandag at Antony erstattes av Arsenal-spiller Gabriel Jesus i troppen.

I uttalelsen heter det at endringen gjøres som følge av informasjon som ble offentliggjort mandag og som må undersøkes. I tillegg henvises det til at situasjonen til det påståtte offeret, spilleren, det brasilianske landslaget og forbundet må tas hensyn til.

United-vingen Antony rykket litt tidligere mandag ut i sosiale medier for igjen å avvise anklager om at han skal ha oppført seg voldelig mot sin ekskjæreste.

Antonys skriftlige uttalelse på Instagram kom i kjølvannet av at det brasilianske mediet UOL publiserte et intervju med ekskjæresten Gabriela Cavallin mandag.

Tidligere i sommer la også fotballstjernen ut et innlegg på Instagram der han hevdet å være urettmessig anklaget for å ha begått vold i hjemmet. Mandag skriver 23-åringen at han «stoler på at den pågående politietterforskningen vil avsløre sannheten om min uskyld».

«Jeg kan med sikkerhet si at anklagene er falske, og at bevisene som allerede er fremlagt viser at jeg er uskyldig i anklagene som er fremsatt», skriver han videre ifølge Sky Sports.

United-vingen hevder også at forholdet hans til ekskjæresten var turbulent, men at uoverensstemmelsene aldri resulterte i noen form for «fysisk aggresjon» fra hans side.

Manchester United har ikke kommentert mandagens avisintervju i Brasil.

Avisen The Telegraph skriver mandag at britisk politi etterforsker voldsanklagene mot Antony.