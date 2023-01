Kongen ikke til ski-VM

Kong Harald og den norske kongefamilien vil ikke være til stede under ski-VM i slovenske Planica neste måned.

UTEBLIR: Kong Harald og dronning Sonja var på plass under ski-VM i Seefeld 2019.

NTB, VG

Det bekrefter slottet overfor Dagbladet.

– Nei, det planlegges ikke for at H.M. Kongen skal besøke ski-VM i Planica, skriver slottets kommunikasjonssjef, Guri Varpe, i en epost til avisen.

Varpe skriver også at det ikke planlegges for at andre i kongefamilien vil besøke mesterskapet i Slovenia.

Kong Harald var heller ikke til stede under ski-VM i Oberstdorf i 2021. Den gangen på grunn av coronapandemien som preget mesterskapet.

I Seefeld-VM i 2019 spiste kongen og dronningen derimot middag med flere av de norske VM-heltene. Da var det åtte år siden kongeparet hadde vært til stede som tilskuere under ski-VM, nemlig i mesterskapet i Oslo i 2011.

Den gang ga Therese Johaug kongen en skikkelig bamseklem etter at hun hadde vunnet tremila i Kollen.

Ski-VM i Planica starter 22. februar og går fram til 5. mars. (NTB)