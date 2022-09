Lillestrøm slår «alltid» tilbake: 2–1 over Godset

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm-Strømsgodset 2–1) Gjermund Åsen og Vetle Dragsnes scoret begge med hodet, og for fjerde gang i år slår Lillestrøm tilbake direkte etter et tap. Strømsgodset ble slått 2–1 på Åråsen.

Vetle Dragsnes har headet inn 2–0 for Lillestrøm, som jubler over scoring, mens Strømsgodset-keeper Viljar Myhra bokstavelig talt biter i gresset.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Årets første tap mot nettopp Strømsgodset. Lillestrøm svarte med seier mot Kristiansund i neste kamp.

Neste tap kom mot Viking. Romerikingene svarte med seier mot Odd.

Det tredje tapet kom mot Jerv. Lillestrøm svarte med seier mot Sandefjord.

Tap nummer fire kom mot Vålerenga sist helg. Lørdag slo de gul-sorte tilbake med seier over Strømsgodset. Attpåtil på legenden Tom Lunds 72 årsdag.

– Det var unødvendig de siste ti minuttene, vi skulle ha drept kampen før. Vi skulle ikke ha gjort det spennende, sier Lillestrøms Gjermund Åsen etter at Strømsgodset var uhyre nær å utligne på slutten etter at vertene hadde dominert fullstendig tidligere i matchen.

Fem minutter på overtid - i kampens siste sekund - satte nemlig Strømsgodsets Jonathan Braut Brunes ballen i tverrliggeren. Så nær var de poeng.

Gjermund Åsen snek seg inn på bakre stolpe og bukket inn 1–0 for Lillestrøm etter 13 minutter. Yildren Ibrahimaj fikk veldig god tid til å legge inn en perfekt ball. Da hadde vertene allerede rukket å ha et par fete sjanser.

Det skulle ikke stoppe der. 2–0 kom rett før pause da Vetle Dragsnes headet ballen i en vakker bue over og rundt Godset-keeper Viljar Myhra og i nettet. Innlegget kom fra Magnus Knudsen, som hadde briljert i hele omgangen.

– Vi sliter både med og uten ball, fastslår Strømsgodsets Kristoffer Tokstad til Discovery+ i pausen.

– Vi må finne på noe annet i 2. omgang.

Lillestrøms Vetle Dragsnes derimot er fornøyd ved sidebytte:

– Vi er gode med ball, flinke til å variere og får godt trykk på dem.

Strømsgodset-trener Håkon Wibe-Lund sier før 2. omgang at «vi gir bort for mye rom» og at «vi har en del å ta tak i».

Men Lillestrøm fortsatte å presse, og det var fullstendig enveiskjøring. Den hjemvendte sønn, Thomas Lehne Olsen, var nær flere ganger, men står fortsatt uten scoring. Til slutt la han seg paddeflat, med ansiktet vendt mot gresset. Gjermund Åsen stormet til og dro ham opp.

– Det sniker seg inn en liten usikkerhet, sier Discovery+-ekspert Jonas Grønner om Lehne Olsens manglende mål. Et kvarter før slutt overlot han plassen til Holmbert Fridjonsson.

LSK-spillerne sto til tider i veien for hverandre i iveren etter å få flere scoringer, og Viljar Myhra i Godset-buret gjorde seg godt fortjent til lønnen. I den grad trener Geir Bakke hadde noe å bekymre seg over, var det effektiviteten.

Og det kunne ha gått riktig ille for Lillestrøm, for etter 79 minutters spill reduserte Gustav Valsvik til 2–1 etter et innlegg som få gjør etter Herman Stengel og Strømsgodset fattet nytt håp.

– Godset kan takke høyere makter for at de fortsatt er med i kampen, sier Discovery+-ekspert Grønner.

Plutselig var det Godset som jaktet poeng etter å ha blitt rundspilt i nesten 90 minutter. LSK-keeper Mads Hedenstad Christiansen fikk indirekte frispark mot seg innen 16-meteren for å ha brukt for lang tid med ballen, men Herman Stengels skudd gikk rett i blokka.

Lillestrøm og Strømsgodset har aldri spilt 0-0 mot hverandre. Det til tross for at dette var det 57. møtet i serie- og cupkamper siden 1966.

Publisert Publisert: 10. september 2022 19:54

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 21 16 3 2 47 – 19 28 51 2 Lillestrøm 22 13 5 4 39 – 21 18 44 3 Bodø/Glimt 21 12 5 4 53 – 26 27 41 4 Rosenborg 21 11 7 3 45 – 28 17 40 5 Vålerenga 21 11 3 7 36 – 29 7 36 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Conference League-kvalifisering

Conference League-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk