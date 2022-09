Kasparov krever forklaring fra Carlsen

Legenden Garry Kasparov (59) mener at sjakk-verden fortjener en forklaring fra Magnus Carlsen (31) på hvorfor han trakk seg fra St. Louis-turneringen.

OMSTRIDT: Magnus Carlsen (til venstre) trakk seg fra turneringen i St. Louis etter tapet for Hans Niemann. Her følger Carlsen Niemanns kamp mot Levon Aronian (med ryggen til) sist fredag, en kamp som endte med remis.

NRK-ekspert Atle Grønn tror Magnus Carlsen (31) er 100 prosent sikker på det han gjør. Kollega Torstein Bae spør om det finnes beviser. Amerikaneren Hans Niemann (19) selv avviser at han har jukset.

– Jeg skal ikke dvele ved de stygge insinuasjonene av saken nå, men må bemerke det vi vet: Verdensmester i sjakk Magnus Carlsen trakk seg fra verdens fremste turnering i St. Louis, en handling uten presedens de siste 50 årene, og hans forklaring er påkrevd.

Kasparov fastslår at «ryktene og den negative publisiteten svirrer i et vakuum».

– Verdensmestertittelen har sitt ansvar, og en offentlig uttalelse er det minste.

VG har søkt kommentar gjennom Magnus Carlsens manager, som nå er pappa Henrik.

Det vakte stor oppmerksomhet i sjakkverden da Magnus Carlsen mandag trakk seg fra videre spill i Sinquefield Cup i St. Louis.

Magnus Carlsen tapte søndag for amerikaneren Hans Niemann i sitt tredje parti i St. Louis.

SJAKKLEGENDER: Garry Kasparov og Magnus Carlsen sammen i New York i 2014.

Nordmannen koblet en video med José Mourinho til en tweet han la ut. Der sier Mourinho:

«Hvis jeg sier noe, er jeg i trøbbel.»

Tweeten har blant mange blitt tolket som at Carlsen beskylder Niemann for juks.

I et intervju med arrangøren i St. Louis innrømmer Niemann at han jukset i online sjakkspill både som 12-åring og 16-åring, men aldri fysisk over sjakkbrettet, som partiet mot Carlsen søndag.

– Magnus visste hva han gjorde og hva han insinuerte. Hvis du ser på sosiale medier, så har det ført til tusenvis av tweets. Alle angriper meg, og noen forsvarer meg – jeg setter pris på dem. Men når jeg ser hvordan folk angriper meg uten noe bevis, jeg er den eneste som vet hva som har skjedd, og jeg forteller dere at dette er sannheten, sier Niemann – og bedyrer altså at han ikke har jukset.

– Jeg kommer ikke til å la Chess.com, Magnus Carlsen eller Hikaru Nakamura ødelegge ryktet mitt, fortsetter han.

– Drastisk skritt

– Det er et veldig drastisk skritt fra Magnus å gjøre noe sånt. Så jeg tror nok at Magnus føler seg sikker på hva han gjør, sier NRK-ekspert Atle Grønn til VG.

– Han skjønner at dette her er veldig drøyt. Det er mulig at Magnus ikke vil komme opp med noen bevis, slik at vi ikke kommer videre. Jeg må innrømme at jeg syntes det som kom fram de første dagene, blant annet i Nakamuras gjennomgang, styrket mistanken om juks. Så må jeg også legge til at Niemann svarte godt for seg i et senere intervju, sier Grønn.

MISTANKEN STYRKET: Atle Grønn.

– Det er ingen i verden som forstår situasjonen bedre enn Magnus, så hvis han er sikker i sin sak, som han nok er, så påvirker det min og andres vurdering. Magnus viser at han ikke aksepterer juks, men vi vil gjerne se bevisene.

Grønns NRK-kollega Torstein Bae er ikke så sikker:

– Jeg synes det er veldig sparsommelig bevis for at det skal ha skjedd juks her. Meningene i verdenseliten er jo også delte, hvor noen vel antyder at de synes det er noe muffens her, Hikaru Nakamura blant dem. Men andre, som Levon Aronian og Rustam Kasimdzjanov og flere ikke ser noen grunn til det, og til dels fremhever at folk i eliten kan være litt paranoide når det kommer opp noen nye unge spillere.

– Tynne bevis

– Det er tre ting dette egentlig bygger på, slik jeg forstår det. Det ene er spillet hans, det er reaksjoner på spillet hans. At det ikke er menneskelige trekk. At man sitter med en sterk magefølelse om at her er det noe som ikke stemmer. Det andre er intervjuer som folk reagerer på. Hvor de mener at det fremgår der at han ikke skjønner hva han har gjort selv, og at det underbygger det. Og så er det tredje at han har hatt en utrolig fremgang de siste to årene. Fra å være på nokså vanlig høyt nivå, til å være i verdensklasse og vinne mot Magnus Carlsen, sier Torstein Bae.

USIKKER: Torstein Bae.

Advokatutdannede Bae mener likevel at det er tynne bevis.

– Så vidt jeg har sett er det heller ingen har fremsatt noen teori om hvordan dette eventuelle jukset skal ha skjedd. Man bruker tross alt metalldetektorer, og de gjorde et grep med at de skjerpet inn forsinkelsen på nett, slik at man skal unngå kommunikasjon med noen som sitter og ser på hjemme. Fordi man ikke er i synk, de som ser hjemme og de som faktisk spiller partiet. Det hadde tilsynelatende heller ingen effekt, for Niemann spilte remis mandag mot Firouzja.

– Pussig situasjon

Torstein Bae understreker at Carlsen ikke har sagt rett ut hva han mener det handler om.

– Det er jo det som gjør at det blir en litt pussig situasjon. Fordi alle føler i grunn at de skjønner hva det dreier seg om, samtidig er det faktisk ikke sagt at det er derfor Magnus har trukket seg. Så det blir en litt pussig.

– Det hadde vært sterkt ønskelig med en ytterligere forklaring fra Magnus på dette er. Så er spørsmålet, skjer det noe mer? Kommer det flere meldinger fra Magnus? Kommer det i det hele tatt en utvikling i saken? Kan det tenkes at denne etiske komiteen som er i verdens sjakkforbund, at den skal foreta seg noe?

– Sterk magefølelse

– Du er ikke overbevist om at det har vært noe fusk?

– Nei, jeg kan ikke si at jeg er det. Han skal ha sagt ting som tolkes den ene eller andre måten, og det er klart at hvis man allerede har konkludert, så kan man sikkert tolke det i den retningen at det viser det er juks. Men det er ingenting som er holdbart her for å få noen felt for juks. Hvorfor følte ikke Magnus at den ordinære fremgangsmåten med å melde fra om mistanken til turneringsledelsen, var nok?

– Atle Grønn sier at han ikke kan peke på hvor det har skjedd fusk, men han stoler på Magnus sin magefølelse om at noe ikke er riktig?

– Det er et veldig interessant spørsmål. For jeg også vet at de beste spillerne har en utrolig sterk magefølelse, hvor de kan kjenne med en gang hvis det kommer et trekk hvor de føler at det ikke stemmer. At de føler at et menneske ikke ville gjort dette trekket, at det må ha vært en computer som har gjort trekket. Jeg skjønner godt den tankegangen. Men så kommer spørsmålet, hvis man har en slik mistanke, som kan vise seg å være feil og som ikke er dokumentert. Står man helt fritt til å komme med en slik påstand, med de konsekvensene det faktisk har hvis man tar feil? spør Torstein Bae.

