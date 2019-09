Bendtner-feber i København: Utsolgt for drakter

Nicklas Bendtner er allerede en populær mann i sin nye klubb.

Nicklas Bendtner forlater Rosenborg og er klar for FC København. Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN NORWAY

Nicklas Bendtner får nummer 32 på ryggen i FC København.

Allerede tirsdag kveld var den danske hovedstadsklubben utsolgt for Bendtner-trøyer i alle voksenstørrelser.

Det melder FCK på sitt nettsted.

– Det har vært kjempeinteresse for å sikre seg den nye drakten med «Bendtner 32» på ryggen. Det jobbes på høygir og drakten er på lager igjen om syv til 14 dager, sier butikksjef Martin Nøhr i FCK Fanshop.

Bendtner gikk fra Rosenborg til FC København mandag kveld. 31-åringen signerte en kontrakt ut året med Ståle Solbakkens lag.

– Da jeg var 16 år og flyttet hjemmefra, var det mye jeg ikke visste noe om. Men jeg visste i hvert fall at jeg gjerne ville vende tilbake til København og FCK en vakker dag. 15 år senere kan jeg ærlig si at det føles enda større enn jeg hadde drømt om, skriver Bendtner i et innlegg publisert på Instagram.

Tirsdag morgen trente den danske spissen alene på treningsfeltet til sin nye klubb.

Bendtner skal trene sammen med sine nye lagkamerater onsdag morgen, og vil møte pressen sammen med trener Solbakken etter økten.

