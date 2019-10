Haalands dramatiske oppladning: Vil ikke snakke om problemene

Det var først to dager før storkampen på Anfield at Erling Braut Haaland fikk en oppløftende beskjed fra legene.

Erling Braut Haaland og trener Jesse Marsch. JASON CAIRNDUFF / REUTERS

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Liverpool-Red Bull Salzburg 4–3

ANFIELD: Erling Braut Haaland sto så alene foran Liverpools åpne mål, at han rakk å starte planleggingen av scoringen lenge før han hadde fått ballen. Planen var klar. Han skulle løpe for å finne barndomskompisene fra Bryne som hadde tatt turen til Liverpool.

Det klarte han uten problemer. 19-åringen fra Jæren var det store samtaleemnet allerede før Champions League-kampen på Anfield. Han var det etterpå også, selv om kvelden startet på sidelinjen for mannen som fullførte Salzburgs opphenting fra 0–3 til 3–3.

«Han starter på benken», summet det gjennom presserommet på den legendariske arenaen da lagoppstillingen kom.

Smått skuffede journalister innså at de ikke fikk 90 minutter med tenåringen, som i oppladningen til kampen fikk BBC til å spørre om han virkelig er «den nye Zlatan Ibrahimovic».

LES MER OM KAMPEN: Haaland rystet Liverpool: – Veldig kjekt

Man skulle kanskje tro at reservestatusen var en stor skuffelse også for hovedpersonen, men for Haaland var det en seier i seg selv at legene ga ham lov til å spille en halvtime.

For etter at han tok Fotball-Europa med storm med et hat trick før pause i mesterligadebuten mot Genk for to uker siden, har det vært fryktelig lite spilletid på jærbuen.

Etter kampen på Anfield bekreftet han at det er problemer med lungene som har holdt ham på sidelinjen, og en heller dramatisk oppladning til storkampen.

– Du kan tenke deg hva som skjer i hodet til en 19-åring fra Bryne, som får problemer med lungene en uke før en kamp mot Liverpool på Anfield. Du vil ut og trene, men det går ikke. Jeg lå i sengen og tenkte mye, fortalte Haaland.

Haaland etter 3–3-målet på Anfield. JASON CAIRNDUFF / REUTERS

Må lære av starten

Han avslørte at han ennå ikke er 100 prosent kampklar, men ville ikke utdype hva problemene går ut på.

– Vi trenger ikke gå dypt inn i det, sa Haaland, som senere svarte «ingen kommentar» på et spørsmål om lungeproblemene bekymrer ham.

Dermed er det fortsatt uklart hva det egentlig er som har satt Norges nye fotballyndling ut av spill, og hva det eventuelt får å si for ham fremover.

Les også Klopp hyller Haaland som en fantastisk spiller: – Gratulerer, Norge!

Haaland fortalte at han ble undersøkt av leger på et sykehus mandag, og at det var da han fikk den delvise friskmeldingen.

– Jeg ble rimelig glad da legene sa at jeg kunne spille en halvtime. Du aner ikke hvor glad jeg var da jeg kunne sitte på benken.

Han var naturligvis fornøyd med scoringen og Salzburgs sensasjonelle opphenting fra 0–3 til 3-3, men likevel skuffet over at laget ikke fikk med seg ett poeng hjem til Østerrike.

– Det er en utrolig prestasjon, men samtidig må vi lære av dette. Den første omgangen var ikke god nok, og vi slapp ting for lett til, vurderte Haaland. Han skrøt av pausepraten til manager Jesse Marsch og justeringene som ble gjort da.

Haaland på vei ut på Anfield. MATHIAS MANDL / BILDBYRÅN

Utlignet pappa Håland

Liverpool-manager Jürgen Klopp var på sin side lite fornøyd med at laget kastet bort en tremålsledelse, men Mohamed Salahs seiersmål gjorde at det fikk få konsekvenser. Klopp sa etter kampen at Haaland-scoringen irriterte ham noe voldsomt.

Årsaken til det var det slette forsvarsspillet laget hans viste frem. Spillerne var fullstendig ute av posisjonene sine, og Klopp var frustrert over at motstanderen fikk lov til å spille på alle sine styrker.

Haaland fikk iallfall vist frem en av sine styrker. Etter kampen sørget han også for å presisere at han nå har like mange mål på Anfield som faren, Alf-Inge Håland. Han scoret der som Leeds-spiller en gang på 1990-tallet.