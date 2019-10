Anders Jacobsen gjør comeback i toppidretten, men ikke i hoppsporten

Tidligere storhopper Anders Jacobsen er ansatt som ny sportssjef i Norges Motorsportforbund.

Anders Jacobsen er tilbake i idrettsmanesjen. Cornelius Poppe / NTB scanpix

34-åringen ble presentert i jobben under en pressefrokost på Toppidrettssenteret i Oslo lørdag morgen. Han tiltrer allerede 1. november.

Jacobsen har de siste årene jobbet som senterleder i treningskjeden SATS. I tillegg har han vært engasjert som hoppekspert i NRK.

Nå vender den tidligere hoppstjernen tilbake til toppidretten på heltid.

– Jeg er veldig glad for å få denne muligheten. Jeg har prøvd meg på litt forskjellige jobber mer i det normale næringslivet, men ser at jeg har mer å komme med i et sportslig miljø, sier han til NTB.

Bred erfaring

Jacobsen vedgår selv at han ikke har mye «peiling på» motorsport.

– Jeg har jo ikke det. Jeg kan ikke det tekniske med å kjøre eller noen verdens ting, men jeg kan gjøre noe med hvordan de tenker, hvordan de planlegger treningen sin og hvordan de kan få ut sitt fulle potensial, sier han.

Han legger til at interessen for sporten er stor.

– Jeg er motorsportinteressert og det har jeg alltid vært. Jeg kommer jo fra Hønefoss og der har det jo vært bil, moped, motorsykkel, båt og så videre, sier han.

Som nyansatt vil han først bruke tid på å sette seg inn i en ny toppidrett. Han tror at erfaringen fra toppidretten vil komme godt med, og den har han i rikt monn.

Fakta Anders Jacobsen Dette er Anders Jacobsen: * Født: 17. februar 1985 (30 år) * Idrettsgren: Hopp, nå motorsport * Klubb: Ringkollen * Meritter: * Hoppuken: 1 sammenlagtseier (2006/07), fire enkeltseirer. * Verdenscupen: 10 individuelle seirer. * VM: 1 gull, 4 sølv, 2 bronse * OL: 1 bronse * VM skiflyvning: 1 sølv, 2 bronse. * Aktuell: Er ansatt som ny sportssjef i Norges Motorsportforbund.

Jacobsen slo gjennom som skihopper med brask og bram i 2006. Karrierens første verdenscupseier kom i Engelberg i desember, og noen uker senere vant han hoppuka sammenlagt.

34-åringens innholdsrike merittliste inneholder også VM-gull for lag fra Falun i 2015 og lagbronse fra OL i Vancouver i 2020. Han har totalt 11 medaljer fra internasjonale mesterskap og ble nummer to i hoppuka så sent som i 2012/13-sesongen.

Om Jacobsen selv skulle ha drevet med motorsport, er han usikker på hvilken gren han ville ha valgt.

– Det er spennende. Jeg tror det måtte blitt båt eller motorsykkel. Jeg klarer ikke å velge mellom de to, jeg elsker begge, sier han.

Toppidrettshode

Idrettsprofilen fra Haugsbygd utenfor Hønefoss tilhører en eksklusiv gruppe norske hoppere som har vunnet nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen.

Generalsekretær Tony Isaksen i Norges Motorsportforbund er glad for å ha fått Jacobsen med på laget.

– Bedre toppidrettshode skal man lete lenge etter, og dette vil være med å løfte forbundets satsing på toppidrett, sier han.

Som motorsportforbundets nye sportssjef skal Anders Jacobsen blant annet jobbe med veteranen Pål Anders Ullevålseter, som også er fornøyd med den nye ansettelsen.

– Den skallen blir bra å ha for oss i motorsporten, sier han om Jacobsen.

Jacobsen skal også jobbe med det 19 år gamle motocrosstalentet Kevin Horgmo og den ferske europamesteren i trial, Ingveig Håkonsen.

