Nedturen i Europa fortsetter: Klønete mål senket Rosenborg i Portugal

God prestasjon av Rosenborg. Men den skrekkelige statistikken i Europaligaen ble enda verre i Portugal.

Yannick Bolasie jubler etter å ha gitt Sporting 1–0 med en heading som gikk inn via Even Hovland. Kim Nygaard

Sporting Lisboa – Rosenborg 1–0 (0–0)

Rosenborg står nå uten seier på de 13 siste kampene i Europaligaen. Yannick Bolasies heldige scoring 20 minutter før slutt skilte lagene.

– Vi får virkelig prøve å gjøre noe med det, vi lover hvert fall å gjøre vårt beste, sa Tore Reginiussen da han før kampen ble konfrontert med den mildt sagt dystre bortestatistikken i Europaligaen.

Og det gjorde trønderne.

Men selv om prestasjonen var bra, hjelper det lite når historien skrives og man ser på statistikken.

For det ble med håpet etter ettmålstapet på Estádio José Alvalde, EM-stadion fra 2004. Dermed står Rosenborg fortsatt uten seier på 13 bortekamper i gruppespillet. Sist seier var mot Rapid Wien 20. september 2012. Og for å gjøre det enda verre; siden 16. september 2010 har Rosenborg spilt 33 kamper totalt i Europaligaen. Det har endt i 4 seire, 5 uavgjorte og 24 tap.

Målforskjellen er begredelige 24–65.

Med andre ord. Skrekkstatistikken står seg.

Rosenborg-spillerne depper etter baklengsmålet i Lisboa 20 minutter før slutt. Kim Nygaard

RBK-keeper André Hansen ser en Sporting-avslutning gå i tverrliggeren og ut. Kim Nygaard

Tverrliggeren ganger to

Rosenborg startet forholdsvis bra, og skaffet blant annet en korner i løpet av de første ti minuttene. Men så kom Sporting mer og mer inn i kampen.

Det luktet hjemmestraffe da Even Hovland klarerte et innlegg med overarmen etter 13 minutter. Og fem minutter senere var det bare pur flaks som reddet trønderne.

Bruno Fernandes- som var ønsket av «halve Europa» i sommer – ble unødvendig felt på 22 meter av Birger Meling. Kapteinen – som er fus i alt – smalt ballen i tverrliggeren med innsiden av sin høyre fot. Tverrliggeren hadde knapt sluttet å dirre da Luciano Vietto satte pannebrasken på et innlegg to minutter senere. Men det harde lave hodestøtet ble mesterlig reddet av André Hansen.

Nære for RBK

Det lå ett mål i lufta, men faktisk var det Rosenborg som var nærmest få minutter senere.

Samuel Adegbenro kom seg fri på venstrekanten, og la inn til David Akintola som hadde rykket litt ut fra sin oppasser. Dessverre var det ikke nok tran i skuddet til at den gikk inn bak Ribeiro. Men trønderne ga seg ikke, og Mike Jensen vil nok ergre seg over at han ikke var litt mer besluttsom da han plutselig fikk ballen omtrent alene mot Ribeira minuttet senere.

Og om ikke det var nok, etter 33 minutter smalt det i tverrliggeren igjen. Den tidligere Liverpool-stopperen Sebastián Coates beinet ballen rett i Idrissa Doumba, og ballen spratt i tverra. Sporting var rystet, og keeper Ribeira ristet på hodet etter en klarering man trodde var forbeholdt gutter 10.

Selv om portugiserne småyppet seg, var det Rosenborg som hadde initiativet inn til pause. Et Rosenborg som turte å stå høyt, presset etter og spilte på seg mer og mer selvtillit gjennom omgangen. Så bra var det, at hjemmepublikumet pep sine egne inn til pausepraten.

De første 15 av andreomgang var direkte svak av begge lag. Feilpasningene florerte, og tempoet var meget labert. Sporting hadde ballen mest, men var langt unna den standarden vi kanskje trodde de var på.

RBK hadde forholdsvis god kontroll, og hadde David Akintola hatt mer tro på seg selv etter 63 minutter, så hadde han skutt fra ti meter, i stedet for å lete etter en markert Søderlund.

Så – egentlig ut av ingenting – lå ballen i nettet bak Hansen i buret. En skikkelig klæbbscoring.

En til da usynlig Bolaise nikket ballen ned i beina på Even Hovland. Ballen endret retning, og en totalt utmanøvrert André Hansen klarte ikke annet enn å slå ballen i nettaket.

Da gjorde trener Horneland grep. Byttet inn Konradsen for Akintola, og minuttet sener var han kliss alene foran mål. Men på forunderlig vis går ballen under beina på midtbanespilleren. RBK fortsatte presset, og en spillesugen Pål André Helland og Bjørn Maars Johnsen kom inn. Duoen var friske, og skapte småsjanser.

Men det ble ikke mål. Dermed tap.