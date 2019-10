Åtte nordmenn involvert i ellevill gullkamp: – Det er galskap

Det kan omtrent ikke bli jevnere i toppen av Allsvenskan før alt skal avgjøres. Åtte nordmenn kjemper om å løfte det gjeve trofeet.

De norske Djurgården-spillerne Aslak Fonn Witry (i midten) og Fredrik Ulvestad (t.h) kjemper om seriegullet i Allsvenskan. JOHAN BERNSTRÖM / BILDBYRÅN

Tre fattige poeng skiller fire lag når to runder gjenstår. Man har knapt vært vitne til en mer spennende gullkamp på det øverste nivået i Sverige.

– Dette er en sesong ingen i Sverige ønsker skal ta slutt, sier Allsvenskan-journalist i Expressen, Anel Avdic.

I begivenhetens sentrum kjemper åtte nordmenn om det samme. Alle drømmer om å heve Allsvenskan-trofeet i starten av november.

Disse nordmennene er involvert i gullkampen:

Djurgården: Fredrik Ulvestad, Aslak Fonn Witry, Per Kristian Bråtveit

Hammarby: Dennis Widgren (halvt norsk), Mats Solheim

Malmö: Jo Inge Berget

AIK: Daniel Granli, Tarik Elyounoussi

I front ligger Djurgården tre poeng foran trioen Hammarby, Malmö og AIK, som alle har like mange poeng.

Fakta Spillernes fortid: Fredrik Ulvestad (27) slo gjennom i Aalesund. Deretter gikk turen til Brighton, før han ble klar for Djurgården i 2018. Aslak Fonn Witry (23) spilte for Rosenborg i sin ungdom. I fjor slo han gjennom i Eliteserien for Ranheim. Det gjorde Djurgården interessert. Per Kristian Bråtveit (23) er et kjent fjes for eliteseriekjennere. Den tidligere Haugesund-keeperen har over 100 kamper for klubben. Kom til Djurgården i år. Dennis Widgren (25) har en far fra Steinkjer. Han har ikke spilt fotball i Norge før. Spilte tidligere for Östersund, før han kom til Hammarby i år. Han har representert Sverige på U19-nivå. Mats Solheim (31) spilte for Sogndal fra 2006 til 2011. Deretter gikk turen til Kalmar. Ble klar for Hammarby i 2015. Jo Inge Berget (29) er en kjent profil i Fotball-Norge. Han har 20 landskamper. I år kom han til Malmö fra New York City. Daniel Granli (25) har vært fast på backen til Stabæk i en årrekke. Han kom til AIK i år. Tarik Elyounoussi (31) har 58 landskamper for Norge. Han har spilt for blant annet Rosenborg, Heerenveen, Hoffenheim og Olympiakos. Kom til AIK i 2018.

f.v. Mats Solheim, Fredrik Ulvestad, Daniel Granli, Dennis Widgren, Per Kristian Bråtveit, Tarik Elyounoussi, Jo Inge Berget og Aslak Fonn Witry. BILDBYRÅN

– Galskap

Aslak Fonn Witry har vært en sterkt bidragsyter på høyrebacken til Djurgården i årets sesong. Den tidligere Ranheim-spilleren har notert seg for seks målgivende pasninger og tre mål fra sin forsvarsposisjon.

– Det er vanskelig å beskrive hvordan det er. Det er galskap. Det er tett og jevnt, noe som gjør at man tenker litt ekstra, sier trønderen.

I desember i fjor forlot han trygge Ranheim for å prøve seg på et høyere nivå. Hverdagen er blitt totalforandret for 23-åringen.

– Det går ikke an å sammenligne, synes jeg. Det er så store kontraster. Her er det seks-syv kamper i sesongen med 30.000 tilskuere på tribunen. Det er veldig spesielt, sier han, og legger til:

– Det er utrolig mye som står på spill nå, men først og fremst er det artig, forteller Witry.

Han får støtte av sin norske lagkamerat. Fredrik Ulvestad gikk til Djurgården i fjor, nettopp for å ha muligheten til å oppleve gulljubel.

– Det er stort trykk rundt klubben og klubbene vi kjemper mot. Det er artig å spille fotball om dagen. Ingenting hadde vært bedre enn å vinne seriemesterskapet i år, sier Ulvestad.

Fakta Nordmenn i Allsvenskan: AIK: Daniel Granli, Tarik Elyounoussi Häcken: Jonathan Rasheed Djurgården: Fredrik Ulvestad, Aslak Fonn Witry, Per Kristian Bråtveit Sundsvall: Oliver Berg Hammarby: Dennis Widgren, Mats Solheim Elfsborg: Sivert Heltne Nilsen, Stian Gregersen Norrköping: Lars Christian Krogh Gerson Kalmar: Geir André Herrem Malmö: Jo Inge Berget Östersund: Eirik Haugan

Tarik Elyounoussi er en viktig brikke for gulljagende AIK. SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Stor interesse

Djurgården har alt i egne hender før de to avgjørende rundene. Stockholm-laget trenger fire poeng for kunne kalle seg seriemestere.

– Likevel er det noe som forteller meg at dette er langt fra over, sier Anel Avdic.

Han kan ikke huske at gullstriden på det øverste nivået i Sverige har vært i nærheten av like spennende som det er i år. Det tilhører sjeldenhetene at tre lag fra Stockholm kjemper mot hverandre til siste slutt.

– Det er et åpent løp. Alle lagene har sjansen. For en nøytral supporter er dette fantastisk, sier AIKs Tarik Elyounoussi til Aftonbladet.

– Det blir litt av en thriller. Det er helt umulig å vite hvordan dette ender, sier Hammarbys Mats Solheim til NRK.

Fakta Gjenstående kamper Djurgården: Örebro (h), Norrköping (b) Hammarby: Östersunds (b), Häcken (b) Malmö: AIK (h), Örebro (b) AIK: Malmö (b), Sundsvall (h)

Interessen merkes også blant publikum.

– Blant svenskene er den skyhøy. Det kan man se på tribunen. Allsvenskan har tiltrukket seg totalt over to millioner tilskuere for femte året på rad, forteller Avdic, og viser til en pressemelding fra foreningen Svensk Elitfotboll.

Djurgården varsler at de forventer fulle hus og 29.000 tilskuere på kampen mot Örebro, ifølge Aftonbladet. Det blir i så fall ny publikumsrekord for klubben.

Siste serierunde spilles 2. november. Da starter samtlige kamper samtidig, klokken 13.00.