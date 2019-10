To nye navn i Norges landslagstropp

Vilde Hasund og Elisabeth Terland er for første gang tatt i den norske landslagstroppen i fotball. Norge møter Nord-Irland 8. november.

Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Martin Sjögren har plukket ut de 23 spillerne som skal være med mot Nord-Irland. Paul Sigve Amundsen / NTB scanpix

NTB

Kampen mot Nord-Irland i Stavanger den fjerde i EM-kvalifiseringen. Norge står foreløpig med full pott og 26-1 i målforskjell. Det holder til ledelse i gruppen.

Blant de 22 uttatte spillerne er Haslund fra Lyn og 18 år gamle Terland fra Klepp. De er med i den norske troppen for første gang.

– Vilde er en spiller som har prestert på et godt nivå, både for U23-landslaget og i Lyn. Vi synes hun har en del kvaliteter som er interessante for oss. Elisabeth er en av våre største talenter. Hun har vi hatt på radaren i ganske lang tid, sier landslagssjef Martin Sjögren til fotball.no.

Les også Herlovsen sulten på mer etter Norge-rekorden: – Det beste landslaget jeg har spilt på

Dette er Norges tropp mot Nord-Irland:

Cecilie Fiskerstrand (LSK Kvinner), Aurora Mikalsen (Manchester United), Ingrid Moe Wold (LSK Kvinner), Synne Skinnes Hansen (LSK Kvinner), Tuva Hansen (Klepp), Maria Thorisdottir (Chelsea), Maren Mjelde (Chelsea), Stine Hovland (Milan), Kristine Leine (Reading), Vilde Hasund (Lyn), Vilde Bøe Risa (Kopparberg/Göteborg), Amalie Eikeland (Reading), Karina Sævik (Paris Saint-Germain), Ingrid Syrstad Engen (Wolfsburg), Frida Maanum (Linköping), Guro Reiten (Chelsea), Rikke Nygard (Arna-Bjørnar), Elisabeth Terland (Klepp), Elise Thorsnes (LSK Kvinner), Caroline Graham Hansen (Barcelona), Isabell Herlovsen (Kolbotn), Lisa-Marie Karlseng Utland (Reading).