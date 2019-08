Viktor Hovland fikk problemer søndag.

Viktor Hovland hang lenge med i seierskampen i den første finaleturneringen på PGAs B-tour, men bogey på 14. og 15. hull søndag sendte ham nedover på lista.

Den norske tenniskometen innledet turneringen i Columbus, Ohio knallsterkt med en 64-runde torsdag og delt ledelse. Han tapte terreng da han trengte 73 slag fredag, men var etter lørdagens 69-runde bare to slag bak lederne før søndagens avslutning.

Den avstanden holdt seg gjennom mye av søndagens runde, selv om birdiene satt langt inne. Hovland greide birdie på 4. og 12. hull og holdt ellers par inntil han fikk problemer da bare fem hull sto igjen å spille.

Etter bogey på 14. og 15. hull var avstanden til teten økt til fire slag, men han hadde ikke falt lenger enn til delt 12.-plass.

De tre finaleturneringene på B-touren er kvalifisering til neste års PGA-tour. De 25 beste totalt i de tre turneringene, utenom de 25 som allerede har kvalifisert seg gjennom sine prestasjoner på B-touren gjennom hele sesongen, får PGA-tourkort.

Hovland ligger så langt godt innenfor, men det er mange hull igjen å spille.

Kristoffer Ventura avsluttet turneringen i Columbus med en 71-runde søndag etter fire birdier og fire bogeyer. Han gikk de fire rundene på banens par (70-70-73-71) og er foreløpig på delt 53.-plass.

Ventura er en av de 25 spillerne som allerede har sikret seg plass på PGA-touren neste år. Hovlands ambisjon er å sørge for at det blir to nordmenn der.