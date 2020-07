Heltne Nilsen med scoring - kjemper i toppen i Sverige

Sivert Heltne Nilsen utlignet til 1–1 fem minutter før slutt i borteoppgjøret mot Kalmar. Scoringen var hans andre for den svenske klubben. Elfsborg vant 2–1.

Sivert Heltne Nilsen scoret for Elfsborg mandag. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix / NTB scanpix

KALMAR - ELFSBORG 1–2

Kampen var hans tredje etter at han måtte operere kneet i starten av juni. Oppgjøret mot Kalmar var hans første fra start denne sesongen etter to innhopp i starten av juli - han spilte 29 minutter i ligaen mot Malmö og fikk 50 minutter i cupen mot IFK Göteborg.

Heltne Nilsen stanget inn utligningen fem minutter før full tid fra distanse. Scoringen var av det lekre slaget.

Vestlendingen meldte overgang fra danske Horsens til Elfsborg i august i fjor. Før sesongen ble han tildelt kapteinsansvaret i den svenske klubben.

Samuel Holmen ble den store helten for gjestene da han satte inn 2–1 etter 92 minutter.

Seieren gjør at Elfsborg nå har 13 poeng etter sju kamper – de har tre seire og fire uavgjorte. Det gjør at Heltne Nilsen og co. ligger på 2.-plass i ligaen.

Leder gjør Norrköping. De tok et sterkt bortepoeng mot Malmö mandag. Jo Inge Berget spilte hele oppgjøret. Det endte 1–1 etter en sen Norrköping-utligning.