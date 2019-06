Sveitsisk høyesterett har beordret Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) til å suspendere reglene som har rammet løperstjernen Caster Semenya.

Kjennelsen fra rettssystemet i Sveits innebærer at Semenya inntil videre kan konkurrere uten å måtte forholde seg til de omstridte reglene som ble besluttet innført i fjor.

Dermed setter domstolen til side det ferske vedtaket fra Idrettens voldgiftsrett (CAS), der IAAF fikk medhold i at reglene kunne innføres. Semenya valgte å anke saken videre.

– Jeg er takknemlig overfor de sveitsiske dommerne når det gjelder denne avgjørelsen. Jeg håper at jeg får full tillatelse til å løpe igjen etter at anken min er behandlet, sier den sørafrikanske stjernen i en uttalelse.

Laurent Gillieron / Keystone / AP / NTB scanpix

Semenya har kjempet hardt mot IAAFs nye regler om at kvinnelige idrettsutøvere med naturlig høyt testosteronnivå skal være nødt til å bruke hormonnedsettende medisiner for å få lov til å konkurrere som kvinne i eliteidrett.

Caster Semenya er diagnostisert med hyperandrogenisme, hvilket innebærer et naturlig forhøyet testosteronnivå i kroppen. Friidrettsprofilen måtte etter friidretts-VM i 2009 underkaste seg kjønnstester og fikk først etter en lang prosess klarsignal for å konkurrere igjen som kvinne.

IAAFs nye regler på området skulle vært innført i november i fjor, men ble utsatt på grunn av CAS-behandlingen. Nå blir altså innføringen ytterligere satt på vent av sveitsisk Høyesterett.

De mye omdiskuterte IAAF-reglene innebærer konkret at kvinnelige utøvere som deltar i øvelser fra 400 meter til én engelsk mil (1609 meter) må kunne dokumentere et testosteronnivå i blodet på under fem nanomol per liter for å få starte.

Dersom Semenya ender opp med å tapte, kan hun bli tvunget til å løpe lengre distanser enn tidligere dersom hun ikke vil underkaste seg medisinering.

28-åringen har de siste årene vært en av verdens mest dominerende løpere på mellomdistanse. To OL-gull og tre VM-gull på 800 meter, samt OL-bronse på 1500 meter, er fasiten.

