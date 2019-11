Idrettens domstol avfeide Manchester Citys anke. Klubben risikerer fortsatt å bli kastet ut av Champions League.

Manchester City greide ikke å overbevise Idrettens voldgiftsrett (CAS) om å stoppe UEFAs etterforskning av klubben.

For mindre enn 50 minutter siden

Manchester City er fortsatt under lupen i UEFA. Carl Recine, Reuters / NTB scanpix

Fredag ble det kjent at CAS ikke tar til følge Manchester Citys anke. Det blir begrunnet med at det ikke har kommet et utfall i granskningen som Det europeiske fotballforbundet (UEFA) formelt startet i mars.

En uavhengig komité ble satt til å undersøke om den regjerende Premier League-mesteren har brutt reglene for økonomisk fair play (FFP). Manchester City har hele tiden nektet for å ha gjort noe galt.

Brudd på FFP-reglene kan i ytterste konsekvens innebære utestengelse fra Champions League og øvrige europeiske turneringer. Den muligheten er der fortsatt nå som CAS har avvist anken fra City.

Manchester City-manager Pep Guardiola har fortsatt til gode å lede den engelske klubben til suksess i Champions League. Jason Cairnduff, Reuters / NTB scanpix

Får kun en bot?

Men ifølge velinformerte The Athletic kommer ikke Pep Guardiolas menn til å bli kastet ut. Nettstedet mener å vite at avgjørelsen, som kommer neste måned, bare vil bestå av en bot.

I 2014 ble City sammen med Paris Saint-Germain bøtelagt for brudd på FFP-reglementet.

Manchester City har argumentert for at UEFA ikke har autoritet til å etterforske den pengestinne klubben. Derfor gikk de lyseblå til CAS i et håp om å få stoppet saken, men uten å lykkes.

Football Leaks-avsløringer

Manchester City har ikke kommentert voldgiftsrettens avgjørelse om ikke å gripe inn i etterforskningen av klubben. Ifølge The Independent har City tidligere anklaget UEFA for å «ignorere omfattende bevis» som de har overlevert forbundets uavhengige kontrollkomité.

Det var i november i fjor at tyske Der Spiegel, samt øvrige medier som har hatt tilgang til Football Leaks-dokumentene, publiserte interne dokumenter om klubbens økonomiske drift. Det ble hevdet at City hadde lurt seg unna UEFAs reglement ved å skjule inntektskilder fra sponsoravtaler med forbindelser med klubbens eiere fra Abu Dhabi i De forente arabiske emirater.

UEFA innførte reglene om økonomisk fair play i 2011 for å sikre mer ansvarlig og bærekraftig pengebruk i toppfotballen. Samtlige klubber i Champions League og Europa League må levere inn regnskap til forbundet.