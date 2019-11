Denne capsen gjorde nordmannen til superkjendis i Taiwan. Lørdag ble han hyllet av en stor folkemengde.

Det møtte opp fullt av folk da Gustav Iden (23) kom på besøk i «Puyan Shunze Temple».

Verdensmester Gustav Iden ble tatt imot som en helt på den andre siden av jorden. Ben Lumley/ITU Media

– Jeg har ikke snakket med han selv, men han har sendt noen snaps som viser at det er utrolig mye folk. Det er fantastisk, sier Mikal Iden.

Han er Gustavs bror og forteller om hysteriet som råder rundt 23-åringen. Bergenseren, som tidligere i høst vant VM-løpet i Ironman 70.3 i franske Nice, ankom Taiwan fredag, ifølge broren.

Og det er den etter hvert berømte capsen som har gjort sitt til at populariteten i Taiwan tar helt av.

Over halvparten av hans drøye 33.000 følgere på Instagram kommer fra øya, som ligger øst for Kina i Stillehavet med over 23 millioner innbyggere.

– Det er blitt en stor greie, og det er helt sykt, sier Mikal Iden.

Vi har forsøkt å komme i kontakt med Gustav Iden selv, men i skrivende stund er det natt i Taiwan.

«Champion»

På sin egen Instagram-profil la Gustav Iden lørdag ut flere bilder og videosnutter fra besøket utenfor det kjente tempelet. Det ligger i Puyan midt i staten Taiwan. Videoene viser at store folkemasser møtte opp for å hylle sin norske helt.

Også Taiwan News har laget en sak på Gustav Idens ankomst. Han skal ha blitt ønsket velkommen av sorenskriveren i Changhua County på flyplassen.

– Gustav har fått ganske mange forespørsler fra forskjellige folk om å komme på besøk til Taiwan. Nå passet det med tanke på tidspunktet, og jeg tror besøket er en del av en maratonfestival, sier Mikal Iden.

Vi kan skru tiden litt tilbake. Den 8. september i år løp Gustav Iden inn til VM-tittelen i Ironman. Han hadde på seg en blå caps med gule kinesiske tegn i vinnerløpet. Capsen hadde han funnet på bakken under en treningsleir i Japan en måned tidligere.

Det viste seg at skriften tydet «Puyan Shunze Temple». Det hellige tempelet er 300 år gammelt. I Taiwan ble pågangen enorm, og capsen ble raskt revet bort fra markedet.

– Det er stor etterspørsel, og jeg hørte at det ble bestilt 40.000 nye capser, sier Mikal Iden.

Taiwan News skriver at folkene ropte «champion» da bergenseren besøkte tempelet. Det er neste års OL i Tokyo neste år som er hans neste store mål.

Avisen skriver at Iden skal ha sagt at han kommer tilbake til tempelet for å vise sin takknemlighet om det blir gull i mesterskapet i 2020.

Fullt program

Gustav Iden reiste til Taiwan rett fra høydeleiren i Sierra Nevada i Spania. Der har han trent godt de siste ukene.

Ifølge bror Mikal er han tilbake til Norge igjen onsdag. Programmet i øystaten er visstnok fullt.

– Det er bare Gustav som kan finne på noe slikt. Han klarer å rote seg inn i slike gode historier, sier Mikal og ler.