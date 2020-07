Soltvedt sikret Sarpsborg poengdeling mot Stabæk

Sarpsborg har snudd skuta etter fem tap på sine fem første kamper. Joachim Soltvedt utlignet for Mikael Stahres menn og sikret dermed 1-1 på Nadderud.

Sarpsborg 08s Joachim Soltvedt feirer utligningen mot Stabæk. Kampen endte 1–1. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

STABÆK - SARPSBORG 08 1–1

Hugo Vetlesen sendte bæringene i føringen rett før pause, men Sarpsborg svarte fort da Joachim Soltvedt utlignet rett etter hvilen. En intens andreomgang endte likevel uten flere scoringer, og dermed delte lagene poengene i sola på Nadderud.

Sarpsborg tapte sine fem første kamper i årets Eliteserie, men har fått sving på sakene den siste tiden. Torsdagens kamp ble østfoldingenes tredje på rad uten tap. Resultatet sender Sarpsborg opp på en foreløpig 12.-plass, mens Stabæk ligger på 6.-plass med 12 poeng.

– Det var en bra gjennomført bortekamp, men de siste fem minuttene av første omgang ble ødeleggende, og gjorde at vi måtte starte på nytt. Så utlignet vi tidlig og er godt med i kampen. Vi kunnet scoret enda flere, sa målscorer Soltvedt til Eurosport.

Stabæk tok ledelsen

Det var gjestene som fikk kampens første sjanse på en corner etter et kvarter. Corneren til Soltvedt fant Magnar Ødegård som headet like over tverrliggeren.

Stabæks Hugo Vetlesen var farlig frempå senere i omgangen. En presis innsvinger signert Emil Bohinen fant Vetlesen, som ikke klarte å styre inn sitt tredje mål for sesongen forbi Mitov Nilsson i Sarpsborg-buret.

Men han måtte ikke vente lenge før nettopp det skulle lykkes. Kornelius Normann Hansens skuddforsøk ble blokkert, og havnet til slutt i beina på Vetlesen, som plasserte ballen høyt oppe til venstre.

Utlignet rett etter pause

Dermed sto det 1-0 til pause, men det tok ikke lang tid før Sarpsborg svarte.

De 200 tilskuerne på Nadderud hadde så vidt rukket å sette seg da Soltvedt satte inn utligningen. En feilpasning fra Vetlesen ble plukket opp av Jørgen Strand Larsen, som fant Soltvedt. Avslutningen gikk via foten til Mats Solheim og inn i lengste hjørne.

Strand Larsen var nære på å sende gjestene føringen etter timen spilt. 20-åringen fikk ballen ut 45 grader og ladet kanonen, men avslutningen traff nærmeste stolpe.

Begge lag hadde sine sjanser til å plukke de tre poengene, men det endte altså med poengdeling.

Stabæk reiser til jumboplasserte Aalesund i neste runde, mens Sarpsborg skal måle krefter mot Odd på eget kunstgress.