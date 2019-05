Ekspert mener det er 50 prosent sjanse for at det skjer.

Manchester City har dominert engelsk fotball de siste årene. På søndag kunne klubben feire sin fjerde ligatittel på kun syv år og vant i februar ligacupen for andre året på rad. Lørdag venter Watford i finalen i FA-cupen.

En seier der vil gjøre City historiske. Ingen har noen gang klart å vinne de tre titlene i England på én og samme sesong.

Likevel havner klubben i medias søkelys av helt andre grunner. New York Times hevder at UEFA ønsker å utestenge klubben fra Champions League – turneringen Pep Guardiola så sårt ønsker å vinne.

Lurer du på grunnen? Da må du lese videre.

Starten på pengegaloppen

Det hele startet 4. august 2008.

Sheik Mansour bin Zayed al-Nahyan kjøpte klubben for 2,37 milliarder kroner (i dagens marked), gjennom sitt selskap Abu Dhabi United Group.

Mannen er åpenbart én av klodens rikeste menn, men han er også visestatsminister og broren til presidenten i De forente arabiske emirater, Khalifa Al Nahyan.

Ansvaret for klubbdriften ga han til sin venn, Khaldoon Al Mubarak.

Det første beviset på at fotballverdenen står overfor en ny tid kommer i underkant av én måned senere. Klubben, som sesongen før hadde endt på niendeplass, hentet brasilianeren Robinho.

Prisen er 320 millioner og ny overgangsrekord i England.

Den sesongen ender klubben som nummer ti i ligaen. Nye penger må investeres.

PAUL THOMAS / AP

Financial Fair Play

I 2011 kom UEFA med en historisk annonsering. En ny regulering skal revolusjonere fotballen. «Financial Fair Play» (FFP) blir iverksatt.

– Det var høyst nødvendig. Fotballen løp løpsk på spillerlønninger og overgangssummer. Det handlet om fotballens omdømme, sier Karen Espelund, som fra 2011 til 2016 var styremedlem i UEFA.

Enkelt forklart går FFP ut på at klubber ikke skal kunne bruke mer penger enn de tjener.

– Litt av dilemmaet er at man da løper etter å finne løsninger og bruker kreativiteten, sier Espelund.

Det er her problemene starter for Manchester-klubben.

Skal ha tuklet med sponsorpenger

Siden 2008 har klubben hentet nye stjerner og knust sin egen overgangsrekord ved en rekke anledninger (se fakta under over klubbens dyreste kjøp).

I fjorårets årsrapport kom det frem at eierne har investert svimlende 14,7 milliarder i klubben de siste ni årene.

Fakta: Manchester Citys ti dyreste signeringer: 1. Kevin De Bruyne, 68,4 millioner pund 2. Riyad Mahrez, 61,02 millioner pund 3. Aymeric Laporte, 58,50 millioner pund 4. Raheem Sterling, 57,33 millioner pund 5. Benjamin Mendy, 51,75 millioner pund 6. John Stones, 50,04 millioner pund 7. Kyle Walker, 47,43 millioner pund 8. Leroy Sané, 45,45 millioner pund 9. Bernardo Silva, 45 millioner pund 10. Nicolás Otamendi, 40,41 millioner pund Kilde: Transfermarkt.co.uk

Ifølge FFP-reglene betyr det dermed at klubben må ha tjent inn i nærheten av det samme beløpet.

Men det har de ikke klart, mener UEFAs finansstyre. I hvert fall ikke etter boken.

– Klubben er anklaget for å rapportere inn feil inntekter. De skal ha inngått hemmelige avtaler med sponsorer, med hensikt om at det skal se ut som at inntektene er høyere enn de egentlig er, sier Lars Sivertsen.

Nordmannen er bosatt i England og følger det økonomiske spillet i europeisk toppfotball tett. Han har blant annet skrevet for The Independent og er ofte å høre i The Guardians fotballpodkast.

Sivertsen viser til det mye omtalte «Football Leaks».

Datalekkasjen fra 2016 regnes som historiens største, bestående av over 70 millioner dokumenter fra internasjonal toppfotball. Dokumentene er overgitt til den tyske avisen Der Spiegel og delt med VG som eneste mediet i Norge.

Her kommer det frem dokumenter som viser at City skal ha tuklet med sponsorinntektene for å holde seg innenfor FFP-reglene.

Pablo Gorondi / TT NYHETSBYRÅN

Citys hovedsponsor er Etihad Airways. Spillerne bærer sponsornavnet på drakten, klubbens stadion heter «Etihad Stadium», mens formannen i flyselskapet er halvbroren til klubbeieren.

Ifølge City sponset Etihad Airways klubben med rundt 760 millioner kroner årlig i 2015, men «Football Leaks» viser noe annet.

– Vær oppmerksom på at av de 760 millionene, skal 90 millioner komme fra Etihad og 670 millioner komme fra Abu Dhabi United Group, skrev Jorge Chumillas, Citys finansdirektør i en e-post i 2015, ifølge Der Spiegel.

Abu Dhabi United Group er, som nevnt, eid av Citys eier Sheik Mansour.

– På den måten ser det ut til at City tjener mer penger fra Etihad enn de faktisk gjør, sier Sivertsen.

Dette mener UEFAs finansstyre er ett av flere bevis på at klubben ikke har oppgitt den sanne sponsorinntekten, ifølge New York Times.

– Hvis dette bare var første gangen det skjedde, hadde de muligens sluppet unna med det. Men de har vært anklaget før, og det som visstnok har provosert UEFA er at de har løyet og gitt falske forklaringer tidligere, sier han.

I 2014 ble City dømt til å betale 550 millioner kroner i bot for brudd på FFP, ifølge BBC. Klubben kunne også kun oppnevne 21 spillere i Champions League-troppen sesongen etter, mot det vanlige på 25 spillere.

Øystein Haara

– 50 prosent sjanse for utestengelse

Tirsdag kom City med en pressemelding, der de slår tilbake mot anklagene fra artikkelen i New York Times.

– Det som er oppsiktsvekkende med denne saken er at de kan bli sparket ut av Champions League. Det som har vært problemet tidligere med FFP er at straffene har ikke vært strenge nok, sier Sivertsen.

Han påpeker at enkelte lag er blitt utestengt fra Champions League før, men ingen av de største europeiske toppklubbene.

– For blir de dømt, men ikke utestengt, har ikke FFP noe troverdighet i det hele tatt. Slipper man unna igjen, kan klubber som er i en vanskelig økonomisk situasjon blir fristet til å gi blanke i reglene. De vil se at man ikke blir straffet tilstrekkelig.

Sivertsen mener derimot at det er grunn til å tro at UEFA nå ønsker å statuere et eksempel, som strekker seg lenger enn kun en bot.

– Jeg tror det er 50–50. Det som taler mot er at det vil skape et enormt spetakkel og man har sett UEFA «feige ut» tidligere. Av storklubbene er derimot City et lag som er enklere å hakke på. De er de nye gutta på scenen. Det hadde skapt mye mer rabalder å sparke ut et lag som Liverpool for eksempel.

Vi har vært i kontakt med UEFA, som ikke ønsker å kommentere saken før en rettskraftig dom er klar.