IOC varsler OL-avgjørelse i løpet av de neste fire ukene

Den internasjonale olympiske komité skal vurdere en mulig utsettelse av OL.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

OL-ringene utenfor IOCs hovedkvarter i Lausanne. Organisasjonen varsler en avgjørelse angående OL i løpet av fire uker. Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters / NTB scanpix

Den internasjonale olympiske komité (IOC) skal vurdere forskjellige scenarioer for OL, deriblant en mulig utsettelse, og har gitt seg selv en frist på fire uker.

Det skriver IOC i en pressemelding.

– IOC vil, i samarbeid med organisasjonskomiteen og japanske myndigheter, begynne med detaljerte diskusjoner for å fullføre vurderingen vår av den raske utviklingen av verdens helsesituasjon, og hvordan det vil påvirke lekene, inkludert muligheten for å utsette. Vi er sikre på at vi vil ha avsluttet disse diskusjonene innen de neste fire ukene, skriver IOC.

De understreker også at en kansellering ikke er på agendaen, ettersom dette «ikke vil løse noen problemer eller hjelpe noen».

De olympiske lekene skal etter planen arrangeres fra 24. juli til 9. august 2020.

– Kansellering vil være minst rettferdig

IOC er under press siden flere og flere tar til ordet for at det ikke kan arrangeres noe OL i sommer slik situasjonen er.

Så sent som lørdag ytret Bach at han fortsatt vil at OL skal gå som planlagt. Det uttalte han i et tysk radiointervju.

– En kansellering ville ødelagt den olympiske drømmen til 11.000 idrettsfolk fra 206 nasjoner. Kansellering ville vært den minst rettferdige løsningen, sa Bach i intervjuet.

IOC-toppen mener at det vil være altfor komplisert å utsette et OL og at det ikke kan sammenlignes med å utsette for eksempel en fotballkamp.

Søndag var tonen en annen. Da var ikke tyskeren Bach, den tidligere olympiske mesteren i fekting fra 1976, like bastant på at lekene kan gå som planlagt i tidsrommet 24. juli til 9. august.

Gjør som Uefa

Bach landsmann, Tysklands idrettspresident Jürgen Kessing, mener at IOC burde gjøre som Det europeiske fotballforbundet (Uefa), som tirsdag besluttet å utsette EM i fotball ett år.

– Jeg skulle ønske at de fulgte eksempelet fra fotballen og i likhet med EM også utsette OL i Tokyo med ett år, sa Kessing til DPA.

Det forslaget støttes av USAs svømmesjef Tim Hinchey.

– En løsning som gir en klar vei fremover og lar alle utøvere forberede seg for et trygt og vellykket OL i 2021, skriver Hinchey i et åpent brev til USAs olympiske komité.

Brasils olympiske komité og USAs friidrettsforbund har også tatt til ordet for en utsettelse.

Les også OL-helter med grufulle rapporter fra hjembyen: – Knuser hjertet mitt

Nif snudde

Også Norges idrettsforbund (Nif) har nå bedt om at OL ikke gjennomføres før koronapandemien er under kontroll. Det ble gjort klart i et brev fra Nif til nettopp IOC-president Thomas Bach fredag.

– På bakgrunn av den høyst uavklarte situasjonen i Norge og i store deler av verden for øvrig er det hverken forsvarlig eller ønskelig å sende norske utøvere til OL eller Paralympics i Tokyo til 2020 før verdenssamfunnet har lagt denne pandemien bak seg, skrev den norske idrettspresidenten Berit Kjøll fredag.

Nif støttet tidligere Bach i håpet om å gjennomføre OL, noe som førte til kritikk fra blant andre Johan Kaggestad.

Bach planlegger fortsatt at sommer-OL i Tokyo settes i gang 24. juli, men insisterte torsdag på at det fortsatt er for tidlig med en endelig avgjørelse.

(©NTB/100 % Sport)

Publisert Publisert: 22. mars 2020 19:30 Oppdatert: 22. mars 2020 20:05