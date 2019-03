Fotball- og moteeksperter rangerer den fineste hjemmedrakten i Eliteserien før den kommende sesongen.

– Problemet med fotballdrakter flest er at de er litt under midt på treet. Det skal ikke så mye til for å skille seg ut, og jeg etterlyser mer lekenhet. Det viktigste er selvsagt passform og materiale, men norske fotballklubber kunne ha engasjert seg mer i fine drakter, sier MinMote-leder Elise Alexandra Gulbrandsen.

Gulbrandsen har sammen med sportsjournalist i Stavanger Aftenblad, Eivind Aarre, og moteekspert Ida Einarsdottir kåret de fineste fotballdraktene i Eliteserien.

De har gitt hver sin karakter til alle hjemmedraktene. Resultatet for hver drakt er gjennomsnittskarakteren blant alle de tre ekspertene.

1. Mjøndalen

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

1 2 3 4 5 6

Aarre: Veldig dominerende hals, som gir drakten et klart retropreg, nesten som en bestefarstrøye. En drakt bruntrøyene verdig. Karakter: 4

Gulbrandsen: Heldige med at de kan kle seg i en av vårens store trendfarger. Usikker på om knepping i halsen er det beste alternativet. Karakter: 5

Einarsdottir: En av mine favoritter, får en skikkelig internasjonal følelse. Det brune og hvite, samt logo i gult gir en litt italiensk retro-vibe. Jeg liker det! Karakter: 6

2. Rosenborg

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

1 2 3 4 5 6

Aarre: De nye, tynne stripene gir et slags 80-tallspreg, og her fungerer det. Pluss for svart sponsorlogo. Karakter: 5

Gulbrandsen: Har alltid en fordel av at drakten er svart og hvit, som gjør det mye lettere å unngå å se glorete ut. Den største logoen har en uheldig plassering og gjentagelse. Karakter: 5

Einarsdottir: En enkel drakt som har løst logobruken på en forbilledlig måte. Karakter: 4

3. Vålerenga

Braastad, Audun / NTB scanpix

1 2 3 4 5 6

Aarre: Blå drakt med rødt i halsen sier fra at dette er Vålerenga. Ønske for fremtidige drakter: Mer liv i mønsteret. Karakter: 5

Gulbrandsen: Klassisk fotballtrøye som ikke gjør mye ut av seg. Litt over snittet! Karakter: 4

Einarsdottir: Stilren med få logoer hovedsakelig i rødt og hvitt. Karakter: 5

4. Lillestrøm

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

1 2 3 4 5 6

Aarre: Friskere gulfarge enn på lenge, pluss for fin hals og litt dynamikk i mønsteret i fronten. Bra med kun svarte logoer. En av de beste LSK-draktene på lenge. Karakter: 5

Gulbrandsen: Alt er gjennomtenkt og holdt helt enkelt. Drakten ser rask ut, men gjør ikke mye ut av seg. Karakter: 5

Einarsdottir: Det er først i år at gult gjelder. Jeg blir ikke helt klok på digitalmønsteret i drakten. Ganske trendy. Karakter: 4

5. Molde

Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

1 2 3 4 5 6

Aarre: Samme vurdering som Brann-drakten. Karakter: 4

Gulbrandsen: Her smelter logoer og design godt sammen. Drakten ser også ut som en klassisk, oppdatert og teknisk fotballdrakt. Det ser ut som dette er samme drakt som Brann har valgt, men her kommer designet bedre til sin rett. Karakter: 6

Einarsdottir: Litt samme som Brann-drakten. Veldig moderne. Fremstår som internasjonal og moderne med det svarte digitalprintet langs ermene og perforeringen på selve drakten. Karakter: 4

6. Bodø/Glimt

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

1 2 3 4 5 6

Aarre: Fin detalj i fronten av drakten – litt vanskelig å se på bildet. Litt vel mye reklameplakat-følelse, dessverre.

Gulbrandsen: Enkel uten noe tull. Usikker på om ørnen kommer godt frem. Kunne ha vært løst bedre, men får pluss for initiativet. Karakter: 3

Einarsdottir: Trendmessig spot on. Litt mer forseggjort enn mange andre med digitaltrykk av en havørn nederst på drakten for lokal forankring. Karakter: 6

7. Brann

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

1 2 3 4 5 6

Aarre: Rett fra Nike-katalogen. Drakten i seg selv er jo ganske fin. Karakter: 4

Gulbrandsen: Har prøvd seg på v-hals og litt lakserosa design over skuldrene. Logoene smelter inn i drakten, noe som er et pluss. Prøver hardt, men lykkes helt middels. Karakter: 4

Einarsdottir: Typisk fotballdrakt. Ikke til å stikke under stol at denne både er stilren, og både lysere og lettere enn den forrige som hadde mye sort. Litt for moderne, synes jeg. Men en «people pleaser». Karakter: 4

8. Kristiansund

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

1 2 3 4 5 6

Aarre: Bryter kanskje litt med klubbens tradisjoner når det gjelder farger, men her fungerer det. Mørkeblå og lysere blå striper blir aldri feil. Eneste drakten som tar litt sjanser. Karakter: 5

Gulbrandsen: Her skjer det altfor mye på en gang. Noen kastet sammen første og beste resultat. Karakter: 1

Einarsdottir: Denne liker jeg. Gir en internasjonal følelse med stripene. Det trekker opp. Karakter: 5

9. Viking

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

1 2 3 4 5 6

Aarre: Uvanlig med hals i samme farge som resten av drakten, og litt mye røde logoer trekker ned. Karakter 4

Gulbrandsen: Hverken rund eller v-hals gjør denne drakten litt ubestemmelig. Usikker på om sikksakkmønster på magen er noe vi kommer til å se mye av i moteverden fremover. Pluss for en fin blåtone. Karakter: 3

Einarsdottir: Likte 2018-drakten bedre. For mange logoer på både på fronten og på skuldrene. Karakter: 3

10. Strømsgodset

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

1 2 3 4 5 6

Aarre: Litt for mye «rett fra katalog»-følelse til å få noen toppkarakter. Kiwi-logoen i fronten skjærer i øynene.

Gulbrandsen: Rent, enkelt og klassisk sport. Her har de ikke prøvd på å være noe annet enn det de er – og det funker bra. Karakter: 4

Einarsdottir: Her tar logoene virkelig overhånd, ikke bare størrelsesmessig, men også i farger. Ikke fan av digitaltrykket med de hvite prikkene over skuldrene. Karakter: 2

11. Haugesund

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

1 2 3 4 5 6

Aarre: Fin detalj med en litt spennende hals, ellers ganske på det jevne. Kanskje litt mye variasjon i fargen på sponsorlogoene. Karakter: 4

Gulbrandsen: Hvitt og blått er en god kombo, som kan gjøres lekkert. Her har de endt opp med en litt rar viking-inspirert hals. Logoene smelter heller ikke inn i designet, noe som gjør at det oppleves rotete. Karakter: 2

Einarsdottir: Halsen skiller seg ut, men ikke på en spesielt god måte. For mye farger. Karakter: 2

12. Odd

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

1 2 3 4 5 6

Aarre: En rimelig plain drakt som ødelegges ganske kraftig av rødfargen i sponsorlogoene foran på drakten. Karakter: 3

Gulbrandsen: Her er det ikke gjort mye innsats. Klæsj det sammen og kall det drakt! Utgangspunktet er ikke det verste, men mangler finesse. Karakter: 2

Einarsdottir: Helt OK. Også her er det for mye som skjer logomessig, med både mange logoer og mye farger. Karakter: 3

13. Stabæk

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

1 2 3 4 5 6

Aarre: Stabæk-fargene er bra å se på, men i denne sammenhengen er det først og fremst den gullfargede halsen som virker malplassert. Hva har Stabæk vunnet i det siste? Karakter: 3

Gulbrandsen: Fiffig løsning i halsen som ikke gjør seg særlig godt etter min mening. Rett og slett en mismatch med det sporty uttrykket. Karakter: 2

Einarsdottir: Disse stripene kan jeg like, men innslaget av oransje? Nei. Det står ikke særlig godt til blåfargene. Igjen denne røde logoen som åpenbart kan være svart. Karakter: 3

14. Ranheim

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

1 2 3 4 5 6

Aarre: I år er det heldigvis litt mer variasjon på Umbro-draktene, selv om denne og Mjøndalens drakter er bygget på det samme grunndesignet. Trekk for den røde logoen i fronten. Karakter: 3

Gulbrandsen: Forholdsvis ren, men sponsor blir svært fremtredende. Merket rundt armen er også en fiffig vri. Skeptisk til knepping i halsen. Karakter: 2

Einarsdottir: Den virker litt billig. Kanskje var den det også, med rar hals og Umbro-mønster nederst på ermene. Rødt og hvitt på blått er heller ikke så heldig. Karakter: 2

15. Sarpsborg

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

1 2 3 4 5 6

Aarre: Sarpsborg-drakten har ikke endret seg så mye de siste årene, og denne er intet unntak. Midt på treet. Karakter: 3

Gulbrandsen: Mye på gang, og sponsen blir nesten gjemt vekk. Usikker på om det er et bra eller dårlig trekk. Rotete. Karakter: 2

Einarsdottir: Jeg blir ikke helt klok på alle stripene her. Mange logoer, men OK løst med hvitt på blått. Karakter: 1

16. Tromsø

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

1 2 3 4 5 6

Aarre: Tromsøs drakt er det lite å gjøre med, siden det skal være røde og striper. Karakter: 3

Gulbrandsen: Her skjer det mye! Jeg tror Tromsø ville ha hatt en fordel av å fokusere på færre elementer. Karakter: 1

Einarsdottir: Med fare for å havne i trøbbel, her kan Tromsø lære av sine rivaler i nord, BodøGlimt. For mange logoer, i for mange størrelser, i for mange farger. Kort oppsummert; For mye, av alt! Karakter: 1