Britiske medier hevder at Manchester United vil kvitte seg med flere spillere.

Britisk presse er samstemt om at inntil seks spillere forsvinner fra Manchester United i sommer. Samtidig prøver klubben febrilsk å forlenge med David de Gea.

I fire av disse tilfellene dreier det seg om spillere som er på utgående kontrakt med den engelske storklubben. Antonio Valencia forsvinner helt sikkert fra Old Trafford i sommer, mens også Juan Mata, Matteo Darmian og Ander Herrera kan ha spilt sin siste sesong i rødt.

En rekke britiske medier, blant dem velrenommerte BBC og The Guardian , melder dessuten at Alexis Sánchez og Marcos Rojo er på listen over dem United kan være interessert i å kvitte seg med etter sesongen.

Det at mange britiske aviser har publisert omtrent likelydende artikler, tyder på at informasjonen kommer fra en kilde i klubben.

– En del av disse journalistene følger United på fast basis og har gjort det lenge. Når disse sakene kommer såpass likt, er det fordi noen har brifet dem. Om det er klubben eller en agent er vanskelig å si, men det er ikke utenkelig at det er klubben. Det sender jo et signal om at United har tenkt å gjøre store utskiftninger, sier Eivind Brennhovd Holth til NTB.

Han er journalist i United.no og jobber fulltid med å følge «De røde djevlene».

Selger neppe de Gea

Manchester United ser også ut til å ha informert utvalgte journalister om at klubben jobber videre med å forlenge avtalen til stjernekeeperen David de Gea. Tidligere i sesongen benyttet klubben seg av opsjonsavtalen om å forlenge kontrakten hans i ett år, men partene er stadig ikke enige om en langtidsavtale.

Om forhandlingene med de Gea skulle gå i vasken, kan United bli nødt til å selge målvakten i sommer for å få ordentlig betalt for ham. Holth i United.no er ikke redd for at det skjer.

– Jeg tror aldri at de selger ham. Han blir der helt sikkert neste sesong, og så kommer det til å dukke opp nye rykter igjen. Det kan tenkes at de Gea venter på å se om United kvalifiserer seg til Champions League eller ikke. Og så vet han at han sitter med meget gode forhandlingskort, særlig etter at Alexis Sánchez kom inn og «ødela» lønnsstrukturen i klubben.

Sanchez en nøkkel

Å kvitte seg med nettopp Sánchez kan bli det viktigste for United i sommer. Men spørsmålet er hvilken klubb – om noen – som er villig til å overta chilenerens monsterlønn, angivelig på 3,55 millioner kroner i uka.

– Det blir snakket om Kina og USA, men noe sier meg at Sánchez ikke har tenkt å gi seg på toppnivå på denne måten. Så er vel PSG og kanskje Real Madrid, hvis de får tilført friske midler, de eneste som kan matche lønnen hans. Så det er ikke lett å si, sier Holth.

Han mener det er naturlig at United vil tynne ut i en stall som han mener er litt for stor per dags dato. Men om Ander Herrera forsvinner til PSG, slik mange hevder, mener han at United gjør en tabbe.

– Da har ikke United fulgt med i timen, jeg vil nesten kalle det tjenesteforsømmelse. Herrera har vært en viktig spiller under både Mourinho og Solskjær. Han forstår klubben, er veldig populær blant fansen og kan spre United-kultur i garderoben. Så du mister ikke bare spilleren Ander Herrera. Og skal de ha inn en erstatter på hans nivå, må de ut med 3-4-500 millioner.

