Wenger lei hårfine avgjørelser - vil endre fotballregel

Arsène Wenger presenterte onsdag forslaget til ny offsideregel.

Arsène Wenger presenterte onsdag forslaget til ny offsideregel. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger vil endre offsidereglene og mener det kan skje raskt. Regelorganet Ifab avkrefter at de vil innføres før sommerens EM.

Wenger, som er global utviklingssjef i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa), uttalte onsdag at endringen vil kunne bli vedtatt allerede 29. februar under årsmøtet til International Board (Ifab), som forvalter fotballens regelverk.

Ifabs generalsekretær Lukas Brold avkrefter ovenfor Sky Sports at et vedtak kan komme allerede under møtet i Belfast.

– Møtet blir en fin plass å diskutere offsideregelen, men endringer vil først komme etter ytterligere dialog de neste månedene, sier han.

Dermed vil ikke endringene bli gjeldende for sommerens EM.

Normalt prøves regelendringer i utvalgte serier før de vedtas av Ifab og innføres i fotballen generelt.

Wenger har sett seg lei av hårfine offsideavgjørelser oppdaget med videoassistert dømming (VAR).

– Kanskje er det på tide å endre regelen litt så vi ikke annullerer et mål fordi en del av spillerens nese var offside, sier franskmannen, som vet hvordan han mener regelen bør være.

Hele kroppen

– Spilleren vil ikke være i offside dersom en del av kroppen som kan score mål er på linje med den bakerste forsvareren, selv om andre kroppsdeler til angriperen er foran linjen, sier den tidligere Arsenal-manageren ifølge Sky Sports.

Det vil altså ikke dømmes offside dersom en av føttene er bak, eller likt med, offsidelinjen. Er derimot kun en hånd i samme posisjon, vil offside dømmes.

– Det vil løse alt. Vi vil ikke lenger ha dommeravgjørelser som står om millimeter, sier Wenger.

Han sa også at det foreløpig ikke er nok VAR-spesialister, men at dette raskt vil bedre seg etter hvert som de som skal tolke videobildene får mer erfaring.

– Vi må involvere tidligere dommere, og erfarne spillere kan også brukes til dette, mener Wenger.