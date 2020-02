Midt i VM-dramaet fikk Røiseland en oppløftende beskjed av pappa

Fire medaljer på fire renn. Marte Olsbu Røiseland dundrer gjennom VM som en medaljemaskin. Men tirsdag trodde hun at hun hadde bommet seg bort fra medaljekampen.

Pappa Kjetil Bjørn Olsbu, småløp stolt til målområdet hang på gjerdet og ropte sine gratulasjoner til datteren. «Gratulerer, du er så flink.» sa han. Hun var usikker: «Men det er ikke sikkert det holder til medalje, pappa». Det holdt. Foto: Berit Roald, NTB Scanpix

ANTERSELVA: Da hun gikk over målstreken løp en mann fra Froland langs hele tribunen ned mot målområdet. Faren til Marte Olsbu Røiseland, Kjetil Bjørn Olsbu, lente seg over rekkeverket og sendte en hilsen til sin datter.

– Jeg husker nesten ikke helt hva han sa ettersom jeg var veldig sliten, men det var vel noe sånt som: «Gratulerer, du er så flink.»

– Da sa jeg: «Men det er ikke sikkert det holder til medalje, pappa.» Jeg hadde jo bare 18 treff. Jeg hadde trodd at jeg måtte ha 19 treff for å komme på pallen.

– Da svarte han: «Det er kjempebra uansett».

Fakta Marte Olsbu Røiseland: Født: 7. desember 1990) Fra: Froland Klubb: Froland Sivil status: Gift med Sverre Røiseland, trener for rekruttlandslaget kvinner. Verdenscupseirer: 5 enkeltseirer og 9 andre pallplasseringer. Beste sammenlagtplassering: 4 OL-medaljer: 2 (0-2-0) VM-medaljer: 7 (6-0–3) Tre av medaljene er kommet i individuelle konkurranser. Alle tre i Anterselva.

Hennes største fans

Pappa og mamma Olsbu kom ned til VM-dalen på lørdag sammen med et stødig supporterlag. Team Olsbu består av rundt 40 entusiaster som heier på sin Marte uansett.

De kom for sent til å få med seg de to gullene på blandet stafett og sprinten, men tidsnok til å se helten ta to bronse.

– Mamma og pappa er mine største fans. Det er helt sikkert like stort for dem som for meg, det som nå skjer.

Med et stort smil satt hun på pressesenteret og forklarte hvorfor og hvordan hun hadde satt personlig rekord i antall medaljer i et VM. Hun kom hjem fra VM i Östersund med tre stafettgull. Men den individuelle medaljen manglet. Hun var skuffet.

Fredag kom den. Det ble gull. Nå har hun to individuelle medaljer i VM. Hun lever sin egen drøm. Derfor var det ikke så lett å sette ord på det som hadde skjedd.

– Hva skal jeg si? Det er en vanvittig følelse. Vi er jo bare halvveis i mesterskapet, så jeg er jo kjempefornøyd.

– Utrolig, var en kort kommentar fra ektemann Sverre Røiseland. Han var akkreditert i det norske støtteapparatet denne gang. Han sto på drikkepost.

– Han sa jo ikke så mye underveis, men siste gang jeg passerte ham rope han at det sto om medalje.

Bak Wierer igjen

Medalje ble det. Bak Dorothea Wierer. Hun vant sitt andre gull på hjemmebane og er i ferd med å bli både dalens dronning og VM-dronning. Vanessa Hinz ble slått av Wierer med bare 2,2 sekunder.

Frolendingen som lever et asketisk skiskytterliv fikk spørsmål om hun synes det er merkelig at Wierer med noe som kan se ut som et utsvevende liv, blir så god som hun er blitt.

– Jeg vet ikke om alt som kommer ut på Instagram er sant. Men hvis det er det, så kan det jo virke litt utsvevende. Men det er imponerende det hun får til. Alle må finne sin egen vei til målet.

Marte Olsbu Røiseland gjennom folkehavet i Anterselva. Det skulle holde til nok en medalje for 29-åringen fra Froland. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Bare hardt arbeid

Marte Olsbu Røiseland har i hvert fall funnet sin egen vei. Det handler om mye hardt arbeid, forsakelse og mye trening. Denne sesongen har alt handlet om å prestere i VM. Derfor har hun stått over renn og tilbrakt mange treningsdager i høyden.

Hun ser samtidig frem til den dagen hvor hun kan slippe skuldrene ned, ta på seg joggebuksen og bare bli i sofaen, eller møte venner og å kunne dra på ferie sammen med familie.

– Det er et utrolig sært liv, og jeg må gjøre veldig mange harde prioriteringer underveis. Jeg gleder meg til den dagen jeg ikke bare skal prioritere meg selv.

Men den dagen er ikke nært forestående.

– Nå fungerer det bra og litt av motivasjonen gjennom hele karrieren er at jeg er blitt litt bedre hele tiden. Jeg føler ikke at jeg har nådd toppen av det jeg kan prestere. Jeg vil fortsette så lenge jeg er nysgjerrig på hvor god jeg kan bli.

Dorothea Wierer går VM på hjemmebane. Hun er oppvokst bare noen kilometer fra stadion i Anterselva. Da er det ekstra stort å ta sitt andre gull. Foto: LEONHARD FOEGER, Reuters/NTB scanpix

En takk til Grubben

Etter gullet fredag i forrige uke var Olsbu Røiseland raus med rosen. Ikke minst fikk ektemannen Sverre en stor takk. – Han har betydd alt, sa hun.

Denne gangen var det en annen mann hun ville takke som har betydd mye for henne. Roger Grubben har vært hennes trener siden videregående skole.

– Hans treningsfilosofi har vært grunnlaget hele veien og i alle år. Da er det ikke så farlig om det skiftes landslagstrenere. Jeg lærer fortsatt mye av Roger den dag i dag, fortalte hun.

– Jeg gjør alt jeg kan for å bli så god som mulig. Dette er et liv jeg lever nå, og når jeg nå holder på med dette gir jeg alt for det.

Neste renn for 29-åringen fra Froland blir singlemiks-stafetten torsdag. Laget er ikke tatt ut ennå, men hun er så godt som klar for det laget.

Da blir det fort en medalje igjen. Norge er favoritter.

Tiril Eckhoff ble nummer 15, Ingrid Landmark Tandrevold ble nummer 16 mens Synnøve Solemdal kom på 60.-plass i tirsdagens konkurranse.