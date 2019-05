Ole Gunnar Solskjær er klar på hvem han vil ha med neste sesong.

Juan Mata (31) er en av Manchester Uniteds spillere på utløpende kontrakt. Nå avslører Ole Gunnar Solskjær at han vil forlenge kontrakten med spanjolen.

Midtbanespilleren er en av førstelagsspillerne som har fått færrest kamper under Ole Gunnar Solskjærs ledelse hittil.

Spanjolen har vært på banen i 21 Premier League-kamper denne sesongen. Selv om Mata spiller begge de to siste kampene mot Huddersfield (b) og Cardiff (h), blir denne sesongen hans svakeste noensinne med tanke på kamper i Premier League.

Under Solskjærs ledelse står Mata kun med ni ligakamper, og er med det bak spillere som Andreas Pereira, Diogo Dalot og Chris Smalling i forhold til spilletid under nordmannen.

Likevel sier Solskjær at han ønsker å forlenge kontrakten med midtbanespilleren.

– Juan er en fantastisk person og spiller. Det er opp til ham (om han vil forlenge kontrakten). Han vet hvor høyt jeg verdsetter ham, sier Solskjær i et intervju med Sky Sports.

Scoret i skjebnekampen

Mata var en av de mest sentrale brikkene til Solskjær da Manchester United spilte 1–1 mot Chelsea, i søndagens skjebnekamp om topp fire-plasseringen. Spanjolen scoret Uniteds eneste mål, som også var hans første scoring i Premier League under Solskjær.

JASON CAIRNDUFF / REUTERS

Matas andre mål under Solskjær kom mot Reading i FA-cupen i januar, da United vant 2–0 på Old Trafford.

– Jeg var så glad på hans vegne forrige uke. Det ville vært så mye bedre om vi kunne sittet etter kampen og snakket om at Juan scoret vinnermålet mot Chelsea. Han er en topp profesjonell, så la oss se om han og klubben blir enige om en ny kontrakt, sier Solskjær videre i intervjuet.

– Du virker håpefull?

– Ja, selvfølgelig. Han har hatt et par år her. Han har vist sine kvaliteter til alle med tanke på hans personlighet og som spiller. Han vet at vi verdsetter ham her, svarer nordmannen på spørsmål fra Sky Sports-reporteren.

Nøkkelspillere på vei ut

Mata er ikke den eneste United-spilleren hvis kontrakt går ut til sommeren. Uniteds kaptein Antonio Valencia har slitt mye med skader og har kun spilt én kamp i ligaen under Solskjær. I april avslørte Solskjær at ecuadorianeren forlater United etter sesongen.

– Vi får se hvem som er her neste sesong. Jeg har et par spillere i hodet mitt som kan bli den nye kapteinen. Vi har hatt Antonio (Valencia). Han drar, sa Solskjær ifølge den engelske avisen Metro.

Ander Herrera, som har vært en av Solskjærs mest betrodde spillere, er også på utløpende kontrakt. Ifølge The Telegraph vurderer Herrera å forlate United til fordel for den franske giganten PSG, om hans nåværende klubb ikke møter spanjolens høye lønnskrav.

Ifølge lokalavisen Manchester Evening News er flere Premier League og La Liga-klubber interessert i den tidligere Valencia- og Chelsea-spilleren, om han ikke forlenger kontakten med United denne sommeren.

Mata ble spurt om overgangsryktene før Champions League-kvartfinalene mot Barcelona i april.

– Det har vært mye overgangsrykter om meg selv og mine lagkamerater den siste tiden. Jeg synes ikke dette er et riktig tidspunkt å snakke om det, sa Mata til MEN.