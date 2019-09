Haaland hylles etter det historiske hat tricket: – Jeg er stum av beundring

Erling Braut Haalands eventyrlige sesongstart fortsetter.

Tre scoringer på den største scenen. Erling Braut Haaland hadde en enorm kveld. JASMIN WALTER / BILDBYRÅN

Red Bull Salzburg-Genk 6–2

Jærbuen er en av de heteste tenåringene i europeisk klubbfotball så langt denne høsten.

Interessen rundt den norske 19-åringen blir garantert ikke mindre av at han scoret hat trick i sin første Champions League-kamp – før pause!

Den første scoringen kom allerede etter 101 sekunder. En drøy halvtime senere la han på til 2–0. Og i det kampen nærmet seg overtid i første omgang hadde nordmannen gjort sitt tredje for kvelden.

– Dette er et hat trick som kommer til å gi ekko over Fotball-Europa. Det er den gjeveste klubbturneringen på jorden. For en debut! Det finnes ingen grenser for hvor god Erling Braut Haaland kan bli, sa Viasat-kommentator Eivind Bissgård Sundet etter kampen.

Haaland er den tredje yngste gjennom tidende til å score et hat trick i verdens største klubbturnering. Ifølge statistikknettstedet Opta er det bare verdensstjernene Raul og Wayne Rooney som er yngre.

– Jeg føler meg veldig bra, sa Haaland til Viasats reporter etter kampslutt, skriver NTB.

Han tror ikke det er umulig at han og laget kan yppe seg mot storklubbene i denne sesongens Champions League.

– Alt er mulig. Du så Ajax forrige sesong, og det hadde vært gøy å bli det nye Ajax, men vi vet det er mange gode lag i gruppen. Det blir hardt, men alt er mulig.

«Norsk oppgjør»

Red Bull Salzburg tok imot Sander Berges Genk til et «norsk» oppgjør i sesongens Champions League-åpning.

Før to minutter var spilt ble Haaland spilt fri av Takumi Minaminos lure stikker.

Han smalt til med høyrebeinet fra 13 meter, og målvakt Cican Stankovic hadde lite å stille opp med.

Nordmannen jublet hemningsløst og fyrte opp hjemmepublikumet med engasjerte armbevegelser.

Erling Braut Haaland jublet hemningsløst etter 1–0-målet mot Genk. LEONHARD FOEGER / REUTERS

– Vi har fått en verdensstjerne

Etter 33 minutter ble Haaland spilt alene med keeper etter et fantastisk forarbeid av en hardtarbeidende Hwang Hee-chan. Denne gangen avsluttet Haaland med venstrebeinet, og også denne gangen gjorde han ingen feil.

– Er det mulig? Vi har fått en verdensstjerne! To mål i debuten i verdens gjeveste klubbturnering, og vi er ikke ferdige med første omgang, ropte en euforisk Sundet.

Ikke lenge etterpå la Hwang Hee-chan på til 3–0, før Genk reduserte til 1–3 da det gjensto fem minutter av første omgang.

Like før pause scoret Haaland sitt tredje for kvelden da han fikk en enkel jobb med å sette ballen i mål fra fem meter.

Hyllest

I TV 2s Champions League-studio vakte Haalands hat trick stort engasjement.

– Det er så mange som legger merke til ham i Europa nå. Akkurat nå er Haaland verdt flere hundre millioner kroner, sa tidligere landslagskeeper Erik Thorstvedt.

– Jeg er stum av beundring, sa kollega Brede Hangeland.

Han roste Haalands bevegelser i forkant av scoringene, i tillegg til den kliniske måten han avsluttet ved de tre anledningene.

Dermed har Haaland så langt scoret 17 mål på ni klubbkamper denne sesongen.

Haaland ble tatt av banen etter 71 minutter. Da ledet Salzburg-laget 6–2, og den norske målmaskinen fikk stående applaus mens han gikk mot benken.

Han var også tredje sist på lagets sjette mål.

Ros fra landslagssjefen

Tidligere i september fikk han sine to første A-landskamper av Lars Lagerbäck. Debuten mot Malta ble fulgt opp av et innhopp mot Sverige på Friends Arena.

Og nevnte Lagerbäck roste Haalands prestasjon tirsdag kveld.

– For det første er han en veldig fysisk sterk og stor spiller. Han er jo over 190 centimeter høy. Bare den evnen han har til å score såkalte «enkle mål».... det er en følelse han har. Han er også en trygg avslutter og plasserer ballene fint i målet, sa Lagerbäck i Viasats svenske Champions League-studio, skriver Aftonbladet.

Vi må tilbake til 26. september 2000 for å finne sist gang en norsk herrespiller scoret hat trick i Champions League. Da satte Frode Johnsen tre baller i mål i Rosenborgs 6-1-seier mot Helsingborg.

PS: Neste Champions League-kamp for Haaland blir mot de regjerende mesterne fra Liverpool. Kampen spilles på Anfield 2. oktober. Da håper han å finne nettmaskene nok en gang.