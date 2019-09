Dette skjer i VM i dag: Haukenes går for medalje midt på natten

VM DAG TO: Og Karsten Warholm kjemper om finaleplass. Sjekk hva som skjer i VM i dag.

Håvard Haukenes er medaljehåp i kappgang. Fredrik Hagen / NTB scanpix

LØRDAG 28. 9. Slik ser programmet ut (øvelser med norske utøvere er uthevet):

15.15: Diskos, menn. Kvalifisering, gruppe A.

15.30: 100 meter, kvinner. Forsøksheat.

16.15: 800 meter, menn. Forsøksheat.

16.30: Stavsprang, menn. Kvalifisering.

16.45: Diskos, menn. Kvalifisering, gruppe B.

17.05: 400 meter hekk, menn. Semifinale.

17.45: 100 meter, menn. Semifinale.

18.15: 800 meter, kvinner. Semifinale.

18.25: Sleggekast, kvinner. Finale.

19.00: 4x400 meter mixed stafett, forsøksheat.

19.40: Lengde, menn. Finale.

20.10: 10.000 meter, kvinner. Finale.

21.15: 100 meter, menn. Finale.

22.30: 50 kilometer kappgang, menn. Finale.

22.30: 50 kilometer kappgang, kvinner. Finale.

Disse utøverne deltar for Norge:

Ola Stunes Isene. Kvalifisering, diskos.

Norges mange profiler på løpebanen har gjort at Ola Stunes Isene har gått litt under radaren. Men Drammen-karen har flere meget sterke resultater i Diamond League å vise til denne sesongen, blant annet to fjerdeplasser. Selv antyder diskoskasteren at han kan ta medalje på en god dag, så han er en utøver å se opp for.

Sondre Guttormsen. Kvalifisering stav.

Håvard Haukenes. Finale, 50 kilometer kappgang.

Dette er den første finalen i VM med en norsk medaljekandidat. Haukenes fra Hordaland legger i alle fall ikke skjul på medaljedrømmen. Øvelsen starter klokken 22.30 norsk tid, så det blir langt på natt før det kåres en mester i kappgang i Doha.

NRK sender: 15:15-02:30 på NRK1/NRK2.