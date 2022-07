Her er gullkvartetten fra Bergen – sikret Norge VM-triumf

Norge senket Ungarn 31–29 i VM-finalen i kvinnehåndball for juniorer søndag. Det var første norske tittel i turneringen siden 2010.

Jubel over gull og VM-tittel for disse bergenske håndballjentene. Fra v. Henriette E. Eggen, Maria B. Gald, Avril M. Frei og Lina W. Mossestad.

– Vi har hatt to fantastiske uker her under VM og det toppet seg med seieren i finalen søndag, sier landslagstrener Tore Johannessen, som også har hatt ansvaret for Tertnes-kvinnene i en årrekke.

Med seg i troppen til junior-VM hadde han fire talenter fra Bergens-håndballen.

Maria B. Gald (Tertnes), Henriette E. Eggen (Fyllingen og Tertnes), Lina W. Mossestad (Fyllingen og Fana) og Avril M. Frei (Åsane og Tertnes) er med på det norske vinnerlaget.

– De fikk alle spilletid i løpet av turneringen og bidro til VM-gullet, sier Johannessen.

Tore Johannessen kunne juble etter å ha ledet Norges juniorjenter til VM-gull.

Thriller-avslutning

Når BT snakker med suksesstreneren, er gulljentene på vei tilbake til hotellet. Hvilken feiring det lå an til å bli, var ikke treneren helt sikker på.

De norske jentene ledet 17–15 til pause, og fortsatte i samme spor utover i andreomgangen. Da Norge ledet 26-24, kjempet Ungarn seg tilbake med fire mål på rappen.

– Heldigvis klarte vi å reise oss igjen og det var deilig å få den avgjørende scoringen som sikret seieren helt på slutten, sier Johannessen til BT.

Han sier jentene har forbedret seg gjennom hele mesterskapet.

– Kan ta steget

Norge slo tilbake og tok over føringen mot slutten. Frida Brandbu Andersen ble toppscorer med syv mål og gjorde Norges siste nettkjenning. Mesterskapet ble spilt i slovenske Celje.

Ungarn kom til finalen som regjerende mestere. I 2018 ble nettopp Norge slått 28–22.

VM-gullet er det andre tatt av et norsk juniorlag i håndball. I 2010 var Silje Solberg, Sanna Solberg-Isaksen, Veronica Kristiansen, Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk blant spillere som hjalp Norge til seier.

Trener Tore Johannessen er sikker på at gjengen som vant junior-VM kan bidra til å videreføre stolte norske håndballtradisjoner på kvinnesiden.

– Det er mange spillere i denne gruppen som kan ta steget videre til A-landslaget, sier han.