Tidligere United-kaptein Patrice Evra: – Jeg ble seksuelt misbrukt

Den tidligere Frankrike- og Manchester United-spilleren Patrice Evra (40) forteller at han ble misbrukt av en mann som 13-åring.

ÅPENHJERTIG: Patrice Evra forteller om overgrep i en ny bok.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

I forbindelse med utgivelsen av Evras nye bok, har 40-åringen delt et utdrag fra biografien med engelske The Times.

– Jeg skammet meg over å innrømme at jeg ble seksuelt misbrukt, men jeg vil ikke at andre barn skal føle det på den måten, forteller Evra.

Han vant blant annet fem Premier League-titler og Champions League i 2008 under Sir Alex Fergusons (79) ledelse i Manchester United. Evra har i tillegg spilt 81 ganger for det franske landslaget, samt for klubblag som Juventus, Marseille og Monaco.

VENN MED FERGUSON: Tidligere denne måneden satt Evra sammen med tidligere United-manager Sir Alex Ferguson på Old Trafford for lagets kamp mot Everton.

Vil hjelpe andre

Ifølge Evra pleide han å overnatte hos en lærer tre ganger i uken som 13-åring. Her skal mannen ha befølt ham etter at han hadde lagt seg. Evra skal ha gjort motstand, men under den aller siste overnattingen skal det groveste overgrepet ha funnet sted.

Mannen skal da ha tatt Evras penis i sin egen munn. Han skal aldri ha fortalt dette til noen. Nylig fikk Evras mor høre historien for første gang.

– Det var et stort sjokk for henne. Mye sinne. Hun sa hun var lei seg. Hun sa: «Du må ikke skrive om det i boken. Det er privat.» Men da sa jeg: «Mor, dette handler ikke om meg, det handler om andre barn. Da sa hun at hun forsto det», skriver Evra, som altså håper å hjelpe andre med å stå frem med historien.

STOR KARRIERE: Evra spilte også for Juventus.

Aldri anmeldt

Evra har aldri gått til politiet med opplevelsene, men han var i kontakt med dem i begynnelse av fotballkarrieren. Da skal politiet ha fått klager på denne mannen fra andre. Evra forteller at han likevel ikke sa noe om det han selv hadde vært gjennom, noe han har angret siden.

– Dette er et tøft øyeblikk for meg. Jeg har fremdeles noen brødre, søstre og nære venner jeg må fortelle dette til, skriver Evra i den kommende boken.

Franskmannen er en av Manchester United-historiens beste venstrebacker. I august ble Evra kåret til Premier Leagues 45. beste spiller de siste 20 årene av VG. Han vant også italienske Serie A med Juventus og franske Ligue 1 med Monaco. Utenfor banen har Evra blitt kjent for usedvanlig mye energi og et svært godt humør. Tittelen på hans nye bok heter «I Love This Game».