Daniel Høglund dømt for fyllekjøring

TV-profilen Daniel Høglund er dømt til 35 dagers betinget fengsel etter at han ble tatt for fyllekjøring i september.

Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Dommen kom mandag etter at Oslo tingrett hadde behandlet saken som en såkalt tilståelsessak, skriver TV 2 som omtalte saken først.

Oslo tingrett skriver i dommen at straffen i utgangspunktet skal settes til 35 dager ubetinget fengsel. Etter påtalemyndighetens ønske er straffen likevel gjort betinget med vilkår om at Høglund gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring.

– Kriminalomsorgen har et program mot ruskjøring som du kan få i stedet for å sone straff. Jeg tar ikke det for ikke å sone straffen. Å sitte med fotlenke med 30 dager har jeg gjort før. Jeg har lyst til ikke å gjøre samme feil igjen og ser på programmet som et viktig verktøy for å lære noe, sa han til VG under kvinnenes håndballmesterskap i desember.

Viasat-profilen ble tatt av skjermen på ubestemt tid etter å ha blitt tatt med en promille på 1,08 en natt i slutten av september, men var tilbake på skjermen under kvinnenes håndball-VM i desember.

– Jeg tenker med én gang at «Nå er det over». Jeg sa det med en gang. Det var ikke noe poeng å bortforklare noe. Jeg sa vel «Ta meg med. Jeg har driti meg ut», sa Høglund til VG etter at han ble stoppet.

Det skjedde bare tre år etter at Høglund krasjet en bil i Larvik, den gangen med en promille på 1,92.

35-åringen sa selv i retten at han er motivert for å gjennomføre programmet.

I desember opplyste Høglund til VG at han hadde vært inne til en personlighetsundersøkelse og fått klarsignal fra Kriminalomsorgen.

– Jeg ser frem til det. Jeg tror det er sunt å stå i dette over litt lengre tid. Ved å være i noe i ti måneder så setter det seg bedre «der oppe». Men jeg vet ikke helt hva jeg går til.

I tillegg er Høglund dømt til å betale en bot på 120.000 kroner, som er 1,5 ganger en brutto månedslønn. Han har en årlig inntekt på omkring 950.000 kroner.

Høglund har tirsdag ikke besvart VGs henvendelser.

Straffen kommer ikke til å påvirke Høglunds kommentering av håndball-EM i januar. Det bekrefter sportssjef i Nent, Kristian Oma, til VG.

– Tilståelsesdommen innebærer et program som vil gjennomføres gjennom året som kommer - og kolliderer ikke med håndball-EM.

Mesterskapet spilles fra 13.-30. januar.