Samtlige norske OL-utøvere tilbys boosterdose – ikke alle vil ta den

REKKER IKKE VAKSINE: Langrennsløper Lotta Udnes Weng skal til Beijing-OL i februar.

Rundt 110 norske OL-utøvere sendes til «corona-lekene» i Beijing. Alle får tilbud om oppfriskningsdoser, men ikke alle kan eller ønsker å ta vaksinen før avreise.

Mens internasjonal toppidrett står midt i en rekke avlysninger og utsettelser, har norske utøvere noen uker igjen før avgang til vinter-OL i Beijing.

For å komme inn i arrangørlandet kreves det å være fullvaksinert – som i Norge betyr å ha minst to vaksinedoser – eller én vaksinedose og samtidig ha gjennomgått covid-19-sykdommen.

Noen dager før jul fikk alle OL-uttatte utøvere tilbud om den såkalte boosterdosen. Men ikke alle rekker eller vil ta den, opplyser Olympiatoppens sjeflege Aasne Fenne Hoksrud til VG.

– De fleste i støtteapparatet vil forsøke å få og ønsker vaksinen. Mens mange av utøverne er ikke innenfor det 20-ukersvinduet som er reglene til Folkehelseinstituttet (FHI). Og så er det noen som ikke har hatt anledning på grunn av konkurranser, forteller Hoksrud og viser til at det skal ha gå rundt 140 dager mellom sprøyte nummer to og tre.

Men også av rene sportslige hensyn finnes det norske OL-utøvere som vil takke nei.

– Flere vil få vaksinen så tett opp mot avreise at de ikke tør. Å få en bivirkning av en vaksine oppleves som for stor risiko én til to dager før man drar. Det er en blanding av risiko for bivirkninger og risiko for smitte. Det er mye vi ikke vet om corona og vaksine på toppidrettsutøvere, og det er mange som opplever det som et lite vindu fra de skal ta vaksinen og til de skal prestere, sier Olympiatoppens OL-lege.

Den OL-uttatte langrennsløperen Lotta Udnes Weng (25) opplyser til VG at hun er i kategorien som ikke rekker «boosteren» før OL. For hennes del har det gått for kort tid siden hun satte dose to.

Mens alpinistenes gullkandidat Aleksander Aamodt Kilde (29) forteller at han fikk oppfriskningsdose i forrige uke.

– Jeg hadde sår skulder og var litt slapp i én dag, men ikke noe som varte lenger, sier den norske verdenscuptoeren.

Han kommer ikke til å leve isolert de neste ukene. Januar er fartskjørernes store måned med klassikerne i Wengen og Kitzbühel. Og allerede 6. februar er kongeøvelsen utfor på programmet i Beijing.

– Jeg tenker at man skal være litt ekstra påpasselig i perioden framover og håper FIS (Det internasjonale skiforbundet) sørger for sikre forhold under konkurranse. De rennene som kommer nå, er viktige forberedelser for OL, og er ikke noe man bør stå over med tanke på rangering og startnummer under OL, påpeker Aleksander Aamodt Kilde.

Mens langrennsløper Heidi Weng fortalte etter Tour de Ski at hun ikke en gang ville treffe kjæresten før OL, er alpinisten altså nødt til å leve med litt risiko.

– Jeg er mest bekymret for tiden fra nå og frem til avreise. Hvis vi kommer smittefri til Kina, skal det mye til å bli smittet. At det er så sterke restriksjoner i Kina, gjør lekene tryggere for oss alle. Jeg er mer bekymret for den økte smitten her nå, og konsekvensene det kan ha hvis man blir smittet før OL. Da vi fikk «playbooken» for OL i oktober, lå bekymringen allerede da i de fire siste ukene før avreise, sier Aasne Fenne Hoksrud.

Sveriges skiskytter Sebastian Samuelsson avslørte på en pressekonferanse at han ikke følte seg trygg på å ta «boosteren» i forkant av OL.

– For meg føles det som en for stor risiko så tett på OL og ikke vite hvordan jeg reagerer på bivirkninger. Jeg stoler på at jeg har bra beskyttelse med to doser, sier svenskenes OL-håp.