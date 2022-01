Klæbo vil ikke ta boosterdosen før OL

INGEN TILFELDIGHETER: Johannes Høsflot Klæbo passer på alle detaljer før OL i Beijing. Derfor venter han med tredje dose til etter lekene.

Johannes Høsflot Klæbo (25) tar ingen sjanser og sparer tredje vaksinedose til etter OL.

– Jeg har tatt mine to doser, og jeg skal selvsagt ta min tredje dose. Det er viktig – først og fremst for at samfunnet skal bli kvitt denne pandemien. Men det er også viktig for meg selv. Jeg er med på samfunnsdugnaden, sier skistjernen til VG og fortsetter:

– Men jeg tar ingen dose nå før OL. Jeg vil være ekstra forsiktig med absolutt alt nå før OL. Jeg velger derfor å vente med dosen til rett etter OL.

Fredag morgen skrev VG at alle norske OL-utøvere har fått tilbud om en tredje vaksinedose av Olympiatoppen før lekene i Beijing – men at flere av utøverne ikke ønsker å ta den før OL i frykt for bivirkninger.

Utøverne fikk tilbud om den såkalte boosterdosen noen dager før jul.

Sjeflege på Olympiatoppen, Aasne Fenne Hoksrud, forteller til VG at noen av utøverne ikke tar vaksinen fordi de ikke er innenfor 20-ukersvinduet som er reglene til Folkehelseinstituttet (FHI).

Noen har ikke hatt anledning på grunn av konkurranser, men enkelte vil ikke ta den av sportslige årsaker.

En av dem er altså et av Norges klareste gullhåp, Johannes Høsflot Klæbo. Han fikk sin andre dose i august og kunne tatt boosterdose før lekene i Kina. Fra før har han tre OL-gull på premiehyllen.

Den svenske skiskytteren Sebastian Samuelsson var åpen om samme vaksine-valg nylig.

– Flere vil få vaksinen så tett opp mot avreise at de ikke tør. Å få en bivirkning av en vaksine oppleves som for stor risiko én til to dager før man drar. Det er en blanding av risiko for bivirkninger og risiko for smitte. Det er mye vi ikke vet om corona og vaksine på toppidrettsutøvere, og det er mange som opplever det som et lite vindu fra de skal ta vaksinen og til de skal prester, sier Hoksrud.

Langrennsløper Pål Golberg har ikke fått endelig OL-beskjed, men skal etter alle solemerker til Kina takket være strålende resultater i Lenzerheide under Tour de Ski.

Han vil også vente med dose tre – med mindre Skiforbundet, Olympiatoppen eller IOC vil kreve det til OL.

– Jeg er ikke sikker på om jeg uansett rekker å få tredje dose. Jeg fikk dose to i slutten av august. Og blir jeg smittet med to doser, ville jeg kanskje blitt smittet med tre doser. Vi gjør fra før uansett mest mulig for å unngå smitte, sier han til VG.

Øystein Andersen, landslagslege for skiløperne, er med i rådgivning til sine utøvere.

– Vi gjør individuelle vurderinger i alle medisinske saker, så også her, skriver Andersen i en SMS til VG.

Omikron-varianten av coronaviruset skaper rekordhøy smitte for tiden. Rundt 8000 er blitt smittet i Norge de siste dagene. 280 personer er innlagt med viruset.

Over to millioner ble smittet på verdensbasis sist døgn, ifølge VGs coronaspesial.