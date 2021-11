Flo forstår at folk tviler på ham: – Det hadde jeg regnet med

Tore André Flo (48) forstår at enkelte synes det er litt sent å bli hovedtrener i en alder av 48 år. Nå ønsker han å sjarmere med offensiv fotball i Sogndal.

REUNION: Tore André Flo skriver autografen sin på en jakke i forbindelse med reunion-kampen mot Brasil i 2018. Egil Olsen til høyre.

– At noen tviler, det hadde jeg regnet med. Samtidig tror jeg at noen er skeptisk uansett hvem man velger. Jeg tror jeg er bra skodd til dette, og jeg gleder meg til å begynne, sier Tore André Flo til VG.

Han tar over som Sogndal-trener etter sesongen. I Sogndal har det vært delte meninger om det er et klokt valg eller ikke, blant supportere Sogn Avis har snakket med.

– Jeg er såpass konkurransemann at jeg har lyst å rykke opp med Sogndal. Det er det store målet, sier han.

– Jeg håper det skal skje i løpet av treårskontrakten, men jeg håper jo at det kan skje så snart som mulig.

– Sogndal har vært på nivå to en stund. Hvordan er forutsetningene for å klare det?

– Dette er en klubb som har alle forutsetninger. Historisk har de vært oppe mange ganger. Både fasilitetene og kompetansen gjør at det ligger til rette for det.

COMEBACK-ÅRET: Tore André Flo som Sogndal-spiller mot Rosenborg i 2011, året han gjorde comeback som spiller.

De siste ti årene har stryningen jobbet i Chelsea, først på akademiet og senere med ansvar for klubbens utlånte spillere. I fjor høst ble han assistenttrener på det norske U21-landslaget.

48-åringen forteller at han jobber for fullt i Chelsea ut året, men han regner med at Sogndal-jobben ikke lar seg kombinere med jobben på U21-landslaget.

– Jeg gleder meg skikkelig. Jeg føler at jeg er godt utdannet til å hoppe inn i en sånn rolle.

– Hvilken type fotball vil du spille?

– Jeg har i hvert fall lyst å få frem en offensiv spillestil. Det jeg vil lære spillerne er at de skal takle å få press og tørre å spille fotball i litt små rom, i litt presset situasjoner. At de kan komme ut av det, og finne store rom etter det.

– Jeg tror det vil utvikle spillere og er en type unge spillere liker.

Flo startet proffkarrieren i Sogndal da han forlot moderklubben Stryn i 1993.

Etter spill i Tromsø, Brann, Chelsea, Rangers, Sunderland, Siena, Vålerenga, Leeds og Milton Keynes avsluttet Flo med et comeback i Sogndal i 2011. Han sa endelig takk for seg som spiller året etter.

– Hva betyr det for det at du starter i Sogndal?

– Det betyr faktisk veldig mye for meg. Jeg vet en god del om klubben og vet hvor flinke folk som er her. Jeg har spilt her i to perioder, og jeg både startet og sluttet min profesjonelle karriere her.

Han har leilighet i bygda og slipper å tenke på husjakt. Planen er at familien flytter fra London, men Flo er usikker på om det skjer før skoleåret er over.

– Hvilke trenere er du mest inspirert av?

– Jeg har vært i Chelsea-miljøet i lang tid, og har fulgt store trenere på nært hold. Jeg liker veldig godt Thomas Tuchel, og så tar jeg med meg en del av Antonio Conte. Det jeg har lært på akademiet og det jeg har lært av Chelsea-filosofien, er det jeg tar mest med meg.

På landslaget ble det 23 mål på 76 kamper for Flo.

Flo spilte en hovedrolle i et av de største øyeblikkene i norsk fotballhistorie.

Norge var på vei ut av fotball-VM i 1998, og lå under 0-1 for Brasil i den siste gruppespillkampen.

Tore André Flo satte inn utligningen, før han ble revet i bakken og skaffet Norge straffesparket som sendte nasjonen til himmels - og laget til åttedelsfinale.

FLO-SHOW: Tore André Flo drar seg forbi Junior Baiano og setter inn 1–1 mot Brasil i 98.

