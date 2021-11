Carlsens VM-motstander gikk ned ti kilo

Jan Nepomnjasjtsjij (31) har gått ti kilo ned i vekt og trener mer fysisk før VM-møtet med Magnus Carlsen (30) i Dubai i november-desember.

2021 og 2019: Jan Nepomnjasjtsjij har gått ned rundt 10 kilo mot VM-matchen, der han skal utfordre verdensmester Magnus Carlsen.

Russeren bekrefter selv vekttapet i et intervju med den russiske TV-kanalen Matsj TV.

VM-matchen er denne gang utvidet fra 12 til 14 partier, og det er færre hviledager enn tidligere.

– Det er omtrent ti kilo, svarer Nepomnjasjtsjij på intervjuerens spørsmål om han er blitt lettere.

– Men jeg har hørt at i tidligere tider anbefalt de det motsatte før en VM-match, å legge på seg, så du har noe å gå på. Så jeg vet ikke hva som er best.

Magnus Carlsen og Jan Nepomnjasjtsjij i sitt siste møte før VM – i Norway Chess i Stavanger.

– Det er en stund siden jeg gikk ned i vekt. Jeg følger det ikke så nøye nå – det viktige er å unngå de store svingningene, sier Nepomnjasjtsjij til Matsj TV.

Ryktene går også om at Carlsens VM-motstander i 2016, Sergej Karjakin, er en del av Nepomnjasjtsjijs team av hjelpere. Ryktene begynte å gå etter at Karjakin la ut et bilde av seg selv i Dubai på Instagram.

Nepomnjasjtsjijs teamsjef Vladimir Potkin oppklarer det hele på denne måten overfor VG:

– Jeg hjalp Sergej Karjakin under VM-matchen i 2016. Nå hjelper han meg med å forberede Jan for Carlsen-kampen i 2021.

Karjakin fikk tilnavnet «forsvarsministeren» i New York etter som han i parti etter parti klarte å holde Carlsen til remis. De vant ett parti hver i matchen – og Carlsen var suveren i omspillet.

Sjakkeksperten Atle Grønn, som i tillegg er professor i russisk og kan følge sjakknyhetene i russiske medier, sier til VG:

– Jeg tror forberedelsene hans er langt grundigere og mer seriøse enn i Carlsen-leieren. Samtidig vet jo Carlsen hva dette går ut på og stoler nok rett og slett på at han er en bedre spiller. Det er mye lettere for «Nepo» og Karjakin å motivere seg til forberedelser på «once in a life time»-nivå enn det er for Carlsen som må gjennom dette for femte gang.

Begge spillerne forbereder seg for tiden til VM-matchen – sammen med sine såkalte «sekundanter».

– Det handler først og fremst om åpninger, sa Magnus Carlsen da VG spurte ham for noen uker siden.

Peter Heine Nielsen leder Carlsens sjakkfaglige team. Den norske verdensmesteren ønsker å holde hemmelig hvem han samarbeider med, men etter det VG forstår er i hvert fall franske Laurent Fressinet en del av teamet.

Tyskeren Jan Gustafsson, svenske Nils Grandelius og russeren Daniil Dubov var også blant de gode hjelperne i siste VM-match, i 2018. Om noen av dem er med denne gang, er usikkert.

På intervjuerens spørsmål om dette blir hans livs match, svarer Nepomnjasjtsjij klokt:

– Jeg vet ikke. Det vil avhenge av resultatet. Etterpå kan jeg svare deg på det.

PS: VG har forelagt Atle Grønns uttalelser for Henrik Carlsen, som er sønnens manager. Han ønsker ikke å kommentere saken nærmere.