Disse kan være aktuelle som Martin Sjögrens erstatter

Ekspertene trekker frem spesielt én brennhet kandidat til å erstatte Martin Sjögren som trener for kvinnelandslaget i fotball.

ERFAREN: Hege Riise, her som trener for Storbritannia før avreise til fjorårets sommer-OL, blir trukket frem som den heteste kandidaten til å erstatte Martin Sjögren.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Hege Riise (53) er blitt hyppigst nevnt i norske avisspalter etter A-landslagets 0–8-tap for England. Hun ledet nylig J19-landslaget til sølvmedalje i EM, da et bittert overtidsmål sikret gullet for Spania.

– Alle som er trenere har vel den ambisjonen om å komme høyere. Jeg trives veldig godt i NFF, J19 og den opplevelsen jeg hadde nå. Noe mer enn det er ikke mulig å snakke om, sa Riise under NRKs pausesending i kampen mellom Frankrike og Island.

Hun takket nei til VGs forespørsel om å utdype dette. TV 2-ekspert og tidligere landslagsspiller Solveig Gulbrandsen sier Riise skiller seg ut som den «åpenbare kandidaten» etter Sjögren.

– Hun har all den erfaringen som behøves og har vist at hun er en dyktig trener, både med J19 og LSK. Mange med ambisjoner ønsker vel å være på det høyeste nivået som mulig, sier Gulbrandsen – som bare en drøy time før Sjögrens avskjed ble kjent, var klar på at hun ikke kunne se for seg at svensken fortsatte i jobben.

Også NRK-kommentator Carl Erik Torp trekker frem Riise som «naturlig».

– Hun trenger nok et veldig sterkt og godt apparat rundt seg, så jeg skulle gjerne også diskutert hvem hun skulle hatt rundt seg, sier Torp.

HEI SANN: Lise Klaveness hilser på Hege Riise under en pressekonferanse på Ullevaal stadion i mars, da Ada Hegerbergs retur til det norske landslaget ble offentliggjort.

Alexander Straus (46), som nylig byttet ut Brann Kvinner med Bayern München, blir også nevnt av Torp som en mulig landslagstrener. Han har lengre erfaring fra ulike roller i Trener-Norge, også for U23- og J19-landslaget.

Per-Mathias Høgmo (62) ledet kvinnelandslaget inn i det nye årtusenet og fikk sitt definitive høydepunkt med OL-gullet i 2000. Han har også vært trener for herrelandslaget, og høster nå mye ros for hvordan han har snudd situasjonen i Allsvenskan-klubben Häcken.

– Han har vel en trenerjobb et annet sted, så jeg vet ikke om det er så aktuelt, sier Gulbrandsen om Per-Mathias Høgmo.

Monica Knudsen (47) ble tildelt prisen som Årets trener flere år for sin ledelse av LSK Kvinner, og har de siste årene vært utviklingssjef i Vålerenga. Da Riise og J19-landslaget tok EM-sølv i Tsjekkia, var Knudsen med i støtteapparatet.

Nåværende fotballpresident Lise Klaveness uttalte i 2016 at det sendte «urovekkende signaler» da Sjögren ble ansatt som ny landslagssjef på bekostning av nettopp Knudsen.

Nils Lexerød (46) er nå hovedtrener for Vålerenga Kvinner og blir også trukket frem av Torp, med sin fortid som trener for U23-landslaget.

– Det er en hyggelig anerkjennelse å bli sett på som kandidat som en så krevende og viktig jobb for norsk kvinnefotball. Nå trener jeg Vålerenga og det gjør jeg frem til jeg eventuelt gjør noe annet, sier Lexerød.

I pressemeldingen som annonserte Sjögrens avgang, skriver NFF at arbeidet med å ansette en ny landslagssjef vil ha «stram fremdrift» – allerede i begynnelsen av september skal landslaget spille to avgjørende VM-kvalifiseringskamper mot Belgia og Albania.