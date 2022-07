Blatter og Platini frikjent for korrupsjon

Sepp Blatter (86) og Michel Platini (67) ble fredag begge frikjent for korrupsjon i sveitsisk rett.

GÅR FRI: Sepp Blatter slipper straff. Her på vei inn til retten i dag.

Rettssaken ble gjennomført i Blatters hjemland Sveits, i byen Bellinzona.

– Sannheten har kommet frem under denne rettssaken. Min kamp har vært en kamp mot urettferdighet. Jeg vant kampen, sier Platini om dommen, ifølge Reuters.

– Jeg er lykkelig på vegne av alle mine kjære, at rettferdigheten seiret etter syv år med løgner og manipulasjon, fortsetter han.

De to tidligere mektige fotballtoppene ble i november i fjor tiltalt for bedrageri. Påtalemyndigheten i saken har ment at Blatter og Platini burde dømmes til 20 måneders betinget fengsel, i tillegg til bøter.

I 2015 ble Blatter og Platini utestengt fra fotballen i fire år etter en korrupsjonsskandale som blant annet innbefattet en pengeoverføring mellom dem i 2011. Den lød på to millioner sveitserfranc (18,5 millioner norske kroner). Pengene ble utbetalt personlig av Blatter.

På daværende tidspunkt var Blatter president i Fifa, mens Platini var president i Uefa.

Blatter og Platini har hele tiden nektet for å ha gjort noe galt, og de viser til en muntlig avtale de gjorde for over 20 år siden. Ifølge Blatter var det en etterbetaling av lønn til den tidligere UEFA-presidenten.

I 2015 ble både Blatter og Platini utestengt fra all fotball av FIFAs etiske komité. Årsaken var korrupsjonssaken mot dem.