Stavanger Oilers er seriemestere: – Det smaker ekstremt godt

(Vålerenga – Stavanger Oilers 4-6) Etter en målfest på Jordal Amfi er Stavanger Oilers igjen seriemestere i ishockey, etter ett år nede fra tronen. Nå går de for «the double».

KUNNE JUBLE: Stavanger Oilers-spillerne feirer André Bjelland Strandborgs 5–1-scoring på Jordal Amfi.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Det smaker ekstremt godt, og enda bedre å vinne her på Jordal mot Vålerenga. Disse kampene mot Vålerenga er alltid spesielle. Det er deilig å vinne her, sier Stavanger Oilers’ assistenttrener Juha Kaunismäki til VG.

– Det smaker deilig. Guttene har gjort en veldig god jobb, sier Stavanger Oilers-trener Todd Bjorkstrand til TV 2 etter at gullet var sikret.

Til tross for god stemning blant Stavanger Oilers-spillerne blir det ikke noe tid til feiring ennå. Det gjenstår nemlig fortsatt fire seriekamper, og den første kommer allerede borte mot Sparta Sarpsborg torsdag.

Så venter etter planen sluttspillet fra 13. mars.

– Det var absolutt god stemning i garderoben, men vi har fire kamper igjen å fokusere på. Det er alltid en mental utfordring, og så gleder vi oss til sluttspillet, sier Kaunismäki.

Fakta Stavanger Oilers’ seriemesterskap: 2012

2015

2016

2017

2020

2022 Les mer

Bjorkstrands mannskap festet grepet om kampen allerede i den første perioden. Mål fra Anders Tangen Henriksen, Steven Whitney og Christoffer Karlsen sørget for at det sto 3–0 til Stavanger-klubben.

Et knapt minutt ut i andre periode økte gjestene til 4–0 etter scoring av Dennis Sveum, som er tidenes mestvinnende spiller i klubben med sine 14. titler.

To Vålerenga-scoringer signert Sole Marius Ryen og Mathis Olimb, samt en Oilers-scoring fra unggutten André Bjelland Strandborg gjorde at det sto 2–5 før den siste perioden.

Der reduserte Vålerenga raskt to ganger, og skapte full spenning i kampen igjen. Jarrett Burton fjernet dog noe av den spenningen med sin 6–4 scoring drøye fem minutter før slutt.

– Jeg synes Vålerenga var veldig svake i starten, men så var det sterkt av dem å komme tilbake. Til slutt ble vi litt for sterke for dem, og det har vært litt tendensen i år. Det er mye karakter i dette laget, sier Kaunismäki.

Da sluttsignalet lød var det sjette seriegullet i boks for Stavanger Oilers. Det forrige ble tatt i 2019/20-sesongen, mens Frisk Asker ble seriemestere i en amputert sesong sist.

– Vi har et bunnsolid lag og er som en familie i garderoben. Det er deilig å ta gullet hjem til Stavanger, sier Oilers-profil Tommy Kristiansen til TV 2.

SERIEMESTER IGJEN: Tommy Kristiansen slapp jubelen løs etter at gullet var i boks.

Nå er den store drømmen for Bjorkstrand og co. og vinne sluttspillet for første gang siden 2017.

– Vi gleder oss veldig. Timingen er perfekt med fulle tribuner, og mange lag som har mulighet til å vinne, sier Kaunismäki.

– Men målet deres er «the double»?

– Absolutt. Vi har ingen andre mål. Vi skal vinne sluttspillet, sier assistenttreneren.

– Vi skal gå for «the double». Vi skal vinne sluttspillet, det er jeg helt sikker på, sier Kristiansen.

Sluttspillet ble sist gjennomført i 2019, før coronapandemien har sørget for at det har blitt avlyst de to siste sesongene.