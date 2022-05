Opplysninger til VG: Toppklubber snuser på Molde-profil

Molde-angriper Ola Brynhildsen (23) skal ha tiltrukket seg interesse fra Nederland, Tyrkia og Belgia foran lørdagens toppkamp mot Viking.

ETTERTRAKTET: Moldes Ola Brynhildsen har vist seg frem i Molde-drakten ved flere anledninger.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Sist sommer herjet bæringen med Trabzonspor i kvaliken til Europa Conference League. To scoringer, deriblant et hælspark av høy internasjonal klasse på Şenol Güneş Stadium, skal ha vært starten på den tyrkiske seriemesterens interesse for Brynhildsen.

I tillegg har Feyenoord vært på Lerkendal og sett 23-åringen spille mot Rosenborg, får VG opplyst. Sist sommer kjøpte den nederlandske storklubben både Fredrik Aursnes (26) og Marcus Holmgren Pedersen (21) fra romsdalingene.

– Jeg har ikke visst så mye om dette, men det er moro at folk anerkjenner og syns det jeg gjør på banen er interessant. Så har jeg fullt fokus på det jeg skal gjøre her i Molde. Ambisjonen er selvfølgelig å komme seg til en god utenlandsk liga etter hvert. Det tror jeg er en naturlig drøm for de fleste, men det er viktig at det skjer til rett tid, sier Brynhildsen – konfrontert med VGs opplysninger.

Gjenopplev Brynhildsens herjinger med Trabzonspor her:

Også belgiske Anderlecht skal følge Brynhildsens prestasjoner med tanke på et mulig fremstøt overfor Molde, ifølge VGs kilder. Foreløpig skal det ikke foreligge konkrete bud. Overgangsvinduet for alle de nevnte klubbene åpner neste måned.

Molde-direktør Ole Erik Stavrum er ikke overrasket over at det skal være interesse. Brynhildsen ble kåret til banens beste spiller da Molde ble cupmestere med 1–0-seieren over Bodø/Glimt sist søndag.

– Det har ikke vært noe konkret til nå, men det er helt naturlig at klubber har noen av spillerne våre på radaren deres. Det vet vi fra tidligere, også. Ola og de andre spillerne får konsentrere seg om å være best mulig. Så får vi ta det seriøst når det kommer noe, sier Stavrum til VG.

Han var med på å hente Brynhildsen til klubben sommeren 2020 etter blant annet dette vanvittige brassesparket for Stabæk mot Rosenborg i 2019:

Moldes europacupeventyr, med 8-delsfinale i Europa League i februar i fjor, og imponerende prestasjoner i kvaliken til Europa Conference League sist sommer, har gjort spillerne mer attraktive, mener Stavrum.

– Ja, det er veldig mye lettere for spillere å bli solgt når de har gjort det bra i Europa. Det ser man på Bodø/Glimt også. Du får vist deg frem – og klubbene rundt omkring i Europa får se at spillerne kan lykkes på de store arenaene. Det er mye vanskeligere å bli solgt fra en klubb som ikke er med i Europa, sier Molde-direktøren.

I tillegg til Aursnes og Pedersen, tjente Molde en betydelig sum på salget av Stian Gregersen til Bordeaux forrige sommer. Etter kampene i Europa har også Ohi Omoijuanfo (Røde Stjerne), Andreas Linde (Greuther Fürth) og Eirik Hestad (Pafos) funnet seg klubber i utlandet, vederlagsfritt.

Lørdag kl. 18.00: Følg Molde-Viking i VG Live

GLADGUTTER: Ole Erik Stavrum og Erling Moe hadde grunn til å glise etter cupfinaletriumfen mot Bodø/Glimt på Ullevaal stadion forrige søndag.

Torsdag tok Aursnes og Holmgren Pedersen seg til finalen i Europa Conference League med Feyenoord, noe som gleder Molde-sjefen.

– Vi syns det er kjempeartig at vi klarer å produsere gode spillere som bidrar også ut i Europa. Vi vet de er gode nok. Det er en del av filosofien og strategien vår, at vi skal ha spillerne her, utvikle dem og prøve å selge dem videre, sier Stavrum.

Brynhildsen står oppført med 33 målpoeng (15 scoringer og 18 assist) på 85 obligatoriske kamper for Molde etter overgangen fra Stabæk. Kontrakten med romsdalingene varer i utgangspunktet ut 2024.

Angriperen er glad for utviklingen i klubben, men mener selv han fortsatt har et uforløst potensial – spesielt foran mål.

– Jeg har blitt mer voksen og en smartere spiller. I Stabæk var jeg en type som bare gikk i bakrom og ikke hadde noe å gjøre inne i banen. I løpet av de to siste årene har jeg blitt en spiller som kan brukes i kombinasjonsspillet også. Så «smartnessen» er nok det jeg har utviklet mest i Molde, sier Brynhildsen.

CUPMESTERE: Fra venstre: Sivert Mannsverk, Ola Brynhildsen, Benjamin Tiedemann Hansen, Eirik Ulland Andersen, Magnus Wolff Eikrem, keeper Jacob Karlstrøm, Magnus Grødem, Emil Breivik, Rafik Zekhnini og Oliver Petersen.

Han gir lagkameratene og trenerapparatet æren for stegene han har tatt.

– Du trener jo med Norges beste spillere hver dag. Du merker at når du trener her, så har alle lyst til å spille fin fotball. Da må du være med på leken, og det blir du bedre av. Så har jeg hatt gode trenere som har hjulpet meg med tingene jeg har vært nødt til å utvikle for å kunne ta det neste steget.

Han har samtidig fulgt med på det Aursnes og Holmgren Pedersen har gjort i Feyenoord. Begge er også blitt A-landslagsspillere.

– Ja, det er klart jeg følger med. Det er to gode kompiser fra Molde-tiden. De kom seg til en finale i Europa nå, så det er stort for dem.

Lørdag klokken 18.00 tar ligafemmer Molde imot serietoer Viking på Aker Stadion. Foran toppkampen får Brynhildsen ros av trener Erling Moe.

– Jeg er enig i det Ola sier. Jeg føler han har gått fra å være «en springer» i Stabæk til å bli en langt klokere og bedre relasjonell spiller her i Molde. Så er han flink til å utfordre og dra av folk. Jeg syns han har tatt steg for steg for steg. Når vi teller opp etter sesongen, tror jeg Ola har fått vist det som bor i ham. Nå jobber han for å sette kronen på verket – ved å få satt ballen i kassa nok ganger, sier Moe til VG.

Publisert Publisert: 7. mai 2022 10:57 Oppdatert: 7. mai 2022 11:14