Åpner for å trene med det tyske landslaget

SKØYEN (VG) Det kan bli noen treningsøkter med det tyske landslaget for Marte Olsbu Røiseland (31) fremover nå som ektemannen Sverre er blitt landslagssjef for de tyske skiskytterkvinnene.

NÅ STARTER OPPKJØRINGEN: Marte Olsbu Røiseland blir intervjuet under skiskytterens markedsdag hos den nye klessponsoren Craft på Skøyen. I bakgrunnen Tarjei Bø.

For når Sverre Olsbu Røiseland begynner å pendle til Ruhpolding og Tyskland i sin nye jobb kommer kona til å være med nå og da.

– Vi har ikke bestemt oss for at jeg skal være med på noen økter, men hvis det passer inn i mitt program så vil det ikke være noe i veien for det - selv om jeg jo er blitt en sånn gammel og sær idrettsutøver, humrer Marte Olsbu Røiseland.

Sverre Olsbu Røiseland har ingenting i mot om kona vil trene med hans tyske landslag.

– Hvis hun har lyst så får hun lov til å trene med oss. Hun skal være hjertelig velkommen, sier ektemannen samtidig som han understreker at Marte «selvsagt skal være sammen med det norske landslaget på det hun kan».

– Så har jo hun noen utfordringer med sin hofteskade som gjør at hun ikke kan være med på alt. Da kan hun kanskje reise til en annen plass for å få ny motivasjon. Men Marte må gjøre det som er best for seg enten det nå betyr Ruhpolding, å trene hjemme på Lillehammer eller på hytta i Sirdal. Hun har uansett kontroll på det hun skal og må gjøre, sier Sverre Olsbu Røiseland til VG.

Marte Olsbu Røiseland er selvsagt kjent med den åpne invitasjonen.

– Å ta noen økter med tyskerne hadde bare vært hyggelig. De tyske jentene er trivelig, sier hun.

I møtene med skiskytterforbundet før hun endelig bestemte seg for å fortsette skiskytterkarrieren, har 31-åringen ikke lagt skjul på at hun ønsker å tilbringe tid med ektemannen når anledningen byr seg.

Håper på hjelp

– Når jeg er i Ruhpolding så er hovedmålet å være sammen med ham. Jeg må jo få sett han litt i løpet av året. Så håper jeg jo at jeg kan få litt hjelp av Sverre også, sier Marte Olsbu Røiseland.

En belastningsskade i hoften gjør at 31-åringen ikke kan drive løpetrening. Dermed står hun også over landslagets høydeopphold i italienske Lavazé i slutten av august og starten av september.

– Vi har to samlinger hvor vi skal på ski i skitunnel, og det passer meg bedre, fastslår Olsbu Røiseland.

I Tyskland får hun i så fall trene med Denise Herrmann. 33-åringen, som tok OL-gull på normalen i Beijing, har bestemt seg for å ta én sesong til siden neste sesongs VM går i tyske Oberhof.

Der har både Marte Olsbu Røiseland og Sverre Olsbu Røiseland store ambisjoner på vegne av hver sin nasjon ...