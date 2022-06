Zverev trillet gråtende ut i rullestol: Måtte gi seg

PARIS (VG) (Nadal–Zverev 7–6, 6–6, kamp avsluttet etter skade) Rafael Nadal er i finalen i French Open etter et utrolig semifinaledrama: Tyske Alexander Zverev gikk plutselig i bakken, holdt seg til ankelen og skrek i smerte mot slutten av det andre settet.

Det gikk et høyt gisp gjennom publikum da Zverev la seg på grusen i smerte og tårer. Det skjedde etter at han fikk veldig feil vinkel på høyreankelen, etter å ha returnert en ball etter tre timers spill. Det så virkelig stygt ut.

– Jeg vet hvor mye han kjemper for å vinne en Grand Slam. Jeg ønsker ham alt det beste, sier Nadal til stadionspeaker Mats Wilander etter kampen.

Overtråkket var så stygt at Eurosport valgte ikke å vise reprisen.

TRILLET UT: Alexander Zverev skadet seg stygt i andre sett.

De rakk å spille i tre timer, selv om de bare var i andre sett. Det så ut til å bli en maratonkamp av de sjeldne før Marin Cilic og Casper Ruud skal på grusen til sin semifinale.

Nadal var kjapt borte for å høre hvordan det gikk med motspilleren. Tyskeren gråt. Publikum ga sin støtte i form av massiv applaus. Arrangøren kom med en rullestol og Zverev gråt da han ble trillet ut av støtteapparatet til en medisinsk undersøkelse.

Dermed er det altså Nadal som møter Ruud eller kroaten Cilic i finalen søndag.

GRUSKONGEN: Rafael Nadal.

Noen minutter senere kom Zverev tilbake på krykker. Og takket først dommeren, så Nadal for kampen. Han fikk en god klem av spanjolen.

– Vi spilte i over tre timer og vi ble ikke en gang ferdige med det andre settet. For meg er det å komme til finalen i French Open enda en gang en drøm, men samtidig, at det ble avgjort på denne måten … Jeg var i garderoben før vi kom ut igjen. Å se at han gråt der inne, det var veldig tøft, sier Nadal om Zverev.

Dermed er Nadal i sin 14. French Open-finale. Nadal har vært i 13 French Open-finaler og har vunnet dem alle.

Nadal hadde vunnet seks av ni kamper mot Zverev før fredagens kamp. Zverev har bare vunnet én av fem kamper mot Nadal på grus, det skjedde i Madrid i fjor. Denne gangen ble det en annerledes seier, da Zverev måtte trekke seg.

– Det var en tøff kamp, sier Nadal om det det de rakk å spille.

Det var litt drama i kampen før den stygge skaden også.

På 5–3-ledelse i andre sett havnet Zverev i krangel med dommeren etter en dobbeltfeil og fikk en advarsel for munnbruk. Tyskeren var tydelig på at han ikke sa noe stygt. Dette er ikke greit, sa Zverev.

TYSKER: Alexander Zverev snakket med dommeren.

Første sett endte i ett tett tiebreak. Zverev hadde taket på det med 6–2, men Nadal nektet å gi seg og tok tiebraket 10–8, og første sett. Da så Zverev litt tankefull ut og slo rolig ut med armene da han satte seg på stolen for en kort pause. Eurosports ekspert, svenske Mats Wilander som selv har tre triunfer fra French Open, mener Nadal «stjal» det første settet.

– Men særlig måten Nadal reddet inn den ene settballen (på 6–4 i tiebreaket) var utrolig. Jeg er målløs. Nivået på tennisen er ikke til å tro, sier Wilander på Eurosports sending.

Og at Nadal ikke bare er kongen av grusen i Paris, men kongen av grus er det ingen tvil om. Nadal har tatt 62 titler på grus, det er 13 flere enn nummer to, Guillermo Vilas med 49, viser tall fra Opta.

Rafael Nadal blir nå den tredje spilleren i historien til å spille 30 Grand Slam-finaler eller mer, Roger Federer og Novak Djokovic har begge 31.