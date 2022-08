Rekordtallene Haaland jakter: – Kan bryte alle barrierer

Erling Braut Haaland (22) har gjort det til vane å sette den ene rekorden etter den andre. VG har gjort en stor gjennomgang av noen av scoringsrekordene som nordmannen kan slå.

DRØMMESTART: Erling Braut Haaland scoret to mål i Premier League-debuten. Til helgen venter Bournemouth på hjemme i Manchester.

Simon Zetlitz Nessler, VG

Geir Juva, VG

Etter at Erling Braut Haaland scoret to mål i Premier League-debuten borte mot West Ham, tok den tidligere storscoreren Alan Shearer raskt til Twitter.

– 258 igjen!!!, skrev han, og la ved et par latteremojier.

– En utrolig start på Premier League-karrieren hans med å score to mål i debuten. Han kommer til å score bøttevis med mål for dette City-laget, hvis han holder seg skadefri, sier Shearer til Premier Leagues hjemmeside i forbindelse med uttaket av rundens lag.

Shearer er den spilleren som har flest mål i Premier League-historien (fra Premier League ble startet i 1992) og frem til i dag. Totalt står han med nettopp 260 mål. Wayne Rooney (208 mål) er den eneste andre som har scoret over 200 mål i Premier League.

– Den er jo ganske syk, sier Viaplays fotballekspert Eirik Bakke om Shearers rekord.

– Hvis du scorer 20 mål hver sesong i ti år, så er du på 200. Det viser hvor mange mål Shearer har scoret. Jeg tror ikke Erling tenker på rekorder, det er altfor langt frem for en så ung gutt, sier Bakke.

Noe som ikke er så langt frem i tid er Premier League-rekorden for færrest kamper brukt på å nå 10 mål. Der er Micky Quinn i særklasse best. Quinn hadde allerede spilt flere sesonger på toppnivå før Premier League startet opp for 30 år siden. I flere år hadde han vært en profil for Newcastle, men da sesongen startet opp hadde han havnet langt bak i rekkene og fikk ikke spille. I november ble han solgt til Coventry, hvor han gjorde braksuksess i de første kampene med 10 mål på kun 6 kamper.

– Erling kan være den som bryter barrierer. Han har en posisjon som gjør at han kan bryte alle barrierer hvis han gjør jobben og har dagen, sier Bakke.

Fakta Raskest til 10 mål 1. Micky Quinn – 6 kamper

2. Mark Viduka – 9 kamper

2. Papiss Cissé – 9 kamper

2. Diego Costa – 9 kamper

5. Alan Shearer – 10 kamper

5. Kevin Philips – 10 kamper

7. Sergio Agüero – 11 kamper

8. Andy Cole – 13 kamper

8. Pierre-Emerick Aubameyang – 13 kamper

10. Ian Wright – 14 kamper

10. Mark Robins – 14 kamper

10. Anthony Yeboah – 14 kamper

10. Ruud van Nistelrooy – 14 kamper

10. Robinho – 14 kamper

10. Gabriel Jesus – 14 kamper

Shearer spilte sin første år av karrieren før Premier League ble etablert sommeren 1992. I likhet med Haaland var han 22 år gammel da han debuterte i Premier League. 51-åringen leverte fra første stund:

Fakta Alan Shearer i Premier League 1992/93: 21 kamper – 16 mål

1993/94: 40 kamper – 31 mål

1994/95: 42 kamper – 34 mål

1995/96: 35 kamper – 31 mål

1996/97: 31 kamper – 25 mål

1997/98: 17 kamper – 2 mål

1998/99: 30 kamper – 14 mål

1999/00: 37 kamper – 23 mål

2000/01: 19 kamper – 5 mål

2001/02: 37 kamper – 23 mål

2002/03: 35 kamper – 17 mål

2003/04: 37 kamper – 22 mål

2004/05: 28 kamper – 7 mål

2005/06: 32 kamper – 10 mål Shearer scoret 23 mål på 118 kamper i First Division før det ble til Premier League sommeren 1992.

Tidligere i karrieren har Haaland notert seg for den ene rekorden etter den andre. Han ble i 2020 den første til å score 8 mål i løpet av de 5 første kampene sine i Bundesliga, og ble senere den høsten den med flest Champions League-mål (12) etter 10 kamper, før han ble både den yngste og den som hadde brukt færrest kamper på å nå 15 Champions League-mål.

For å nevne noe.

Nå er det i Premier League han kan jakte nye rekorder, etter å ha scoret 62 mål på 67 kamper i Bundesliga for Borussia Dortmund.

Bakke mener det vil være «fantastisk» om Haaland i sin første sesong i engelsk fotball scorer over 20 mål.

– Nøkkelen for Erling er jobbe på videre og utvikle spillet sitt. Han er så ung at han må ha det fokuset, sier Bakke, og sier han var veldig imponert over at selvtilliten tilsynelatende var på plass fra første stund.

– Haaland er ikke som Cristiano Ronaldo. Han er veldig opptatt av laget, og det er derfor han har vært godt likt i de klubbene han har vært i. Det er derfor Pep hentet ham også. Han er en god spiller, men også et godt menneske, mener Bakke.

Listen for Haaland er blant annet lagt av den tidligere City-legenden, Sergio Agüero. I likhet med Haaland, scoret også han to mål i Premier League-debuten (mot Swansea i 2011). Aguero brukte kun fire kamper på å nå 5 mål, og er blant de raskeste til milepæler som 10, 15, 20, 25, 30, 40 og 50 mål – av Premier League-storscorerne som VG har gjennomgått.

Under finner du en oversikt over hvor lang tid alle de 33 spillerne som har scoret 100 mål eller mer har brukt på å nå de nevnte milepælene. Listen kan sorteres ved å trykke på de ulike milepælene.

Av spillerne i tabellen, debuterte Shearer, Andy Cole, Teddy Sheringham, Les Ferdinand, Dwight Yorke, Ian Wright, Ryan Giggs og Matt Le Tissier alle på øverste nivå i engelsk fotball før Premier League så dagens lys før 1992/93-sesongen.

Shearer og Cole deler også rekorden for flest mål i løpet av en Premier League-sesong med 34 mål, begge fra sesonger med 22 lag i serien. I sesonger med 20 lag er Mohamed Salah den mestscorende med 32 mål i 2017/18-sesongen.

Det er også flere spillere med under 100 mål som har scoret mål svært hyppig. Kevin Philips var raskere enn alle i 100-klubben til 20 (21 kamper) og 25 (26 kamper) mål.

Ole Gunnar Solskjær er den nordmannen som har scoret flest mål i Premier League-historien. Den tidligere Manchester United-stjernen brukte 19 kamper på å score 10 mål, 39 kamper på å score 20 mål og 110 kamper på å score 50 mål. Til slutt endte han med 91 mål på 235 kamper.

Slik ser topp-ti-listene ut for alle spillerne i Premier League og hvor raske de har vært til henholdsvis 20 og 50 mål:

Fakta Raskest til 20 og 50 mål Færrest kamper på 20 mål: 1. Kevin Philips – 21 kamper

2. Andy Cole – 23 kamper

3. Anthony Yeboah – 26 kamper

3. Ruud van Nistelrooy – 26 kamper

3. Diego Costa – 26 kamper

6. Micky Quinn – 27 kamper

6. Fernando Torres – 27 kamper

6. Pierre-Emerick Aubameyang – 27 kamper

9. Demba Ba – 28 kamper

10. Alan Shearer – 29 kamper Færrest kamper på 50 mål: 1. Andy Cole – 65 kamper

2. Alan Shearer – 66 kamper

3. Ruud van Nistelrooy – 68 kamper

4. Fernando Torres – 72 kamper

4. Mohamed Salah – 72 kamper

6. Pierre-Emerick Aubameyang – 79 kamper

7. Sergio Agüero – 81 kamper

8. Kevin Philips – 83 kamper

8. Thierry Henry – 83 kamper

10. Diego Costa – 85 kamper

Publisert Publisert: 10. august 2022 21:06