Jubler for norsk finale – men dette advarer legendene mot

Norske håndball-legender gir Norge gode muligheter til å ta sitt første VM-gull siden 2015 når Frankrike venter søndag.

HAR TRO PÅ NORSK GULL: Landslagssjef Marit Brevik og Kjersti Grini etter finaletriumfen over Frankrike for 22 år siden.

Marit Breivik var norsk landslagssjef fra 1994 til 2009, og er på mange måter hovedarkitekten bak det norske håndballeventyret de siste tiårene. Selv vant hun VM én gang som trener. Nå tror hun at hennes tidligere assistent, Thorir Hergeirsson, kan ta sitt tredje VM-gull søndag etter semifinaleseieren mot Spania.

– Det er alltid åpent mot Frankrike. De gir seg aldri. Det så vi mot Danmark i semifinalen. Men jeg synes Norge har en bredere og bedre stall, men det er der og da det gjelder. Men jeg har stor tro på norsk gull. Det virker som om denne spillergruppen er ekstremt motiverte og sultne, sier Breivik til VG like etter at finaleplassen var sikret.

Kanskje får vi lignende scener i nok en finale?

Breivik mener nøkkelen til mesterskapssuksess er godt forsvarsspill og en keeper som kan være med på å avgjøre kamper.

– Det er imponerende å se Lunde mot Spania. De gangene Norge klatrer til topps, står keeperne stort sett alltid frem.

Kjersti Grini har godt over 200 landskamper og en haug av VM-, OL- og EM-medaljer. Hun venter en tøff finale søndag.

– Det kan fort bli gull, men det blir en slitekamp. Det er små marginer som avgjør disse finalene. Jeg tror det blir jevnt, men dette er en gjeng som har vært nære mange ganger og som vil gjøre alt de kan for å dra det i land. Det hjelper på. Det vet jeg av erfaring. Norge mot Frankrike har blitt en klassiker, så dette gleder jeg meg til, sier Grini, den største helten da Norge slo Frankrike i den mest klassiske finalen (25–24), på Lillehammer i 1999. Hun scoret først det norske målet som sikret ekstraomganger – deretter den siste og avgjørende norske scoringen i den fjerde ekstraomgangen.

VM-VINNER: Kjersti Grini under VM-finalen mot Frankrike på hjemmebane i 1999.

Grini peker på tempo som den viktigste faktoren i finalen. Grini er klar på at Norge har slitt litt med å kontrollere kampene de siste årene og ofte fått svi for det mot slutten av mesterskapene.

– Det er tidvis litt uøkonomisk, og det blir litt vel mye sidelengs. Det går fortere nå enn i min tid, men man trenger ikke overkomplisere ting. Man mister litt kontroll i kampene. Mot Frankrike er vi nødt til å være gjerrigere med ballen. De er et lag som er ekstremt hurtige og straffer feil knallhardt, sier hun.

Trine Haltvik var en bauta i det norske laget i en årrekke. Hun tror norsk rutine kan vippe finalen i Norges favør.

– Jeg tror Norge vinner. Det er mye rutine i laget, som også er revansjesugne. De misset i OL, så det henger nok i. Jeg tenker også at et VM-gull er større enn et OL-gull, sier Haltvik til VG.

KUNNE JUBLE FOR GULL: Trine Haltvik (t.v.) og Marit Breivik etter finaleseieren i 1999.

Hun er klar på at forsvarsspillet må opp et hakk eller to mot Frankrike. Haltvik håper også at Henny Reistad slipper til mer enn hun har gjort tidligere i mesterskapet.

– De må flytte beina hurtigere i forsvar. Det blir det viktigste. Norge har ikke vært gode i forsvar hittil, men det er det som vinner mesterskap. De må tørre å være tøffere. Når det kommer til franskmennene, er jeg mest bekymret for om de kommer ut med et litt uortodoks forsvarsspill som kan forstyrre rytmen vår, sier Haltvik.