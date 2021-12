WTA dropper alle turneringer i Kina etter Peng Shuai-saken

Organisasjonen bak kvinnenes profesjonelle tennisturneringer går hardt ut mot Kinas behandling av Peng Shuai (35).

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Det skriver WTA i en pressemelding onsdag kveld.

Kinesiske Peng Shuai la 2. november ut en anklage om seksuelt overgrep fra den tidligere kinesiske visestatsministeren Zhang Gaoli på det sosiale mediet Weibo.

Innlegget ble slettet kort tid etter og det tok over to uker før det kom bilder som tilsynelatende viste at Shuai var trygg. Blant annet snakket Shuai med IOC-presidenten Thomas Bach i en videosamtale 21. november.

WTA, som organiserer kvinnenes profesjonelle tennisturneringer, har vært kritisk til hvorvidt Shuai virkelig er i sikkerhet, og styreleder Steve Simon skriver i pressemeldingen at han har stor tvil til at Shuai virkelig er fri og trygg, og at hun ikke utsatt for sensur, tvang og trusler.

Derfor velger de nå å droppe alle planlagte turneringer i Kina, inkludert Hongkong.

– Med god samvittighet ser jeg ikke hvordan jeg kan be våre utøvere hvor Peng Shuai ikke fikk lov til å kommunisere fritt og tilsynelatende har blitt presset til å trekke tilbake anklagene om seksuelt overgrep, skriver Simon.

Simon skriver at han har støtten fra hele WTA-styret.

Totalt elleve turneringer var planlagt i Kina på WTA-touren i 2021. Ingen av dem ble spilt i landet på grunn av coronarestriksjoner, og nå vil det heller ikke bli noen WTA-turneringer i Kina i nærmeste fremtid.