Jakob Ingebrigtsen vil ikke dele EM-hotell med Gjert Ingebrigtsen

MÜNCHEN (VG) Jakob Ingebrigtsen (21) ba lenge før EM friidrettsforbundet sørge for at han og faren Gjert Ingebrigtsen ble innkvartert på atskilte hoteller under mesterskapet i München.

TRAVEL: Jakob Ingebrigtsen (21) forlot oppvarmings- og treningsbanen ved Olympiastadion sent mandag kveld etter kvalifiseringsheatet på 1500 meter. Tirsdag kveld skal han forsvare sin EM-tittel på 5000 meter.

Det forteller sportssjef Erlend Slokvik i Norges Friidrettsforbund i et intervju med VG tirsdag morgen, dagen etter at tittelforsvarer Jakob Ingebrigtsen mandag kvalifiserte seg for EM-finalen på 1500 meter torsdag.

– Det har vært klart hele tiden fra Jakob sin side, at de skal være på hvert sitt hotell, sier Slokvik utenfor oppvarmingsbanen ved Münchens Olympiastadion - der Jakob Ingebrigtsen er soleklar gullfavoritt på 5000 meter tirsdag klokken 21.08.

– Jakob har sagt det til deg?

– Ja, det er en god stund siden, svarer friidrettsforbundets sportssjef.

KLAR FOR FINALE: Jakob Ingebrigtsen skal løpe to finaler i friidretts-EM.

Gjert Ingebrigtsen kom til München søndag som trener for 5000-meterløperen Narve Gilje Nordås (23). Han bor sammen med andre norske trenere og utøvere på Norges laghotell.

Jakob Ingebrigtsen kom hit mandag formiddag, i bil med Henrik Ingebrigtsen som sjåfør fra et høydetreningsopphold i St. Moritz. Han bor på et annet hotell enn det som er Norges EM-base.

Friidrettsforbundets sportssjef sier at det ikke har vært noen diskusjon når det gjelder dette, men også at «Gjert Ingebrigtsen er klar over situasjonen».

VG har vært i kontakt med Gjert Ingebrigtsen angående Slokviks opplysninger. Han ønsker ikke å gi en kommentar. Han sluttet som trener for Jakob Ingebrigtsen, Filip Ingebrigtsen og Henrik Ingebrigtsen i februar.

I et intervju med norsk presse lørdag, svarte Jakob Ingebrigtsen «nei» på spørsmål om han ville ha noen dialog med Gjert Ingebrigtsen under europamesterskapet.

– Jeg er ikke der for å ha dialog med noen. Det gjelder alle like mye som enkelte. Jeg er der for å springe løp. Den eneste dialogen jeg har, er med meg selv, uttalte han.

På spørsmål om han har gitt Gjert Ingebrigtsen beskjed om å holde seg unna Jakob Ingebrigtsen, svarer Erlend Slokvik at han ikke har snakket med ham om det i det hele tatt.

– Har Jakob bedt deg om å si det til Gjert?

– Nei, det har han ikke. Han har selv sagt at han vil ha avstand til ham. Men han har ikke bedt meg si til Gjert at han ikke vil se ham, nei, svarer sportssjefen i friidrettsforbundet.