Tragedie rammet Guardiolas venn – nå stiller fotballmiljøet opp

BARCELONA (VG) Som lagkamerater og senere trenere for tidenes mestvinnende Barcelona-mannskap, knyttet Pep Guardiola (51) og Juan Carlos Unzué (55) et sterkt bånd. For to år siden fikk sistnevnte dødsdommen.

MØTTES I SPANIA: Manchester City har dratt til Spania for å spille kamp mot Barcelona til ære for Juan Carlos Unzué og til inntekt for ALS-ofre.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Diagnosen Unzué mottok fra legene var ALS. Det store medisinske leksikon beskriver forløpet slik:

«Sykdommen utvikler seg med ulik hastighet fra person til person, men i mange tilfeller medfører sykdommen utbredte lammelser og død i løpet av få år.»

I forbindelse med flere av pressekonferansene VG har vært til stede på med Manchester City-manager Pep Guardiola den siste måneden har spanjolen nevnt sin gode venn og betydningen av det som skjer onsdag kveld. Da tar Guardiola med seg Erling Braut Haaland (22) og resten av den engelske klubbens stjernegalleri for å spille mot Barcelona på Camp Nou.

Håpet er at stadion blir utsolgt. For alle pengene går til en mye viktigere kamp enn den som vil utspille seg på gresset her i Barcelona, de vil brukes til kampen mot den dødelige sykdommen.

– Det er en ære for oss å være med på dette. Jeg vil takke Barcelona for å gjøre dette mulig. Vi vil også forklare hvorfor dette er en ære til spillerne våre, sier Guardiola.

VIKTIG SAK: Barcelona-president Joan Laporta, ALS-rammede Juan Carlos Unzué og Pep Guardiola vil samle inn penger til støtte for ofre av sykdommen. Her er trioen sammen på Camp Nou.

Unzué spilte over 300 kamper i LaLiga som keeper for blant andre Barcelona og Sevilla, hvor han er æresmedlem. Fra 2003 til 2010 var Pamplona-karen målvaktstrener for «Barca» før han fikk rollen som assistent under Luis Enrique (52) fra 2014 til 2017. De siste årene har Unzué jobbet med politikere for å bedre vilkårene og rettighetene for ALS-pasienter. I Norge har blant andre Nils Arne Morka kjempet for samme sak.

– Jeg håper at vi sammen vil være i stand til å fylle Camp Nou. Dette er mulig fremfor alt på grunn av engasjementet til to flotte klubber og menneskene som jobber for dem. Fra første minutt har jeg opplevd dem si: «Ja, vi hjelper deg.»

– Fotball er engasjement og vennskap, og det er uvurderlig, sier Unzué.

MØTTE SPILLERNE: Her hilser Unzué på Kalvin Phillips (26) og øvrige Manchester City-spillere i Spania.

Da spanjolen ga seg som Barcelona-assistent, gikk det tre år før sykdommen ble konstatert.

Nå har Unzué levd med ALS siden begynnelsen av 2020. Sykdommen påvirker blant annet nervecellene knyttet til viljestyrt kontroll, og det er uvisst hvorfor den oppstår.

Da veldedighetskampen ble annonsert, mottok 55-åringen applaus.

Unzué opplyser at han har akseptert skjebnen, og oppfordrer andre med samme sykdom til å gjøre det samme.

– Det er mennesker som bruker en uke, en måned eller et år, men hvis de er i stand til å akseptere det, er det livsviktig for å kunne håndtere sykdommen på en best mulig måte. Det vil gjøre livet lettere også for de av oss som har mennesker som tar vare på oss, uttaler Unzué til Mundo Deportivo.

Avspark mellom Barcelona og Manchester City er klokken 21.30 onsdag kveld. Erling Braut Haaland og hans lagkamerater trener nå på samarbeidsklubben Girona FCs anlegg, hvor de lader opp til matchen.