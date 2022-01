Tande og Villumstad smittet – kan skape OL-forvirring

Hopperne Daniel André Tande og Fredrik Villumstad er begge coronasmittet kun 17 dager før de olympiske lekene i Beijing starter. Det kan gi trøbbel.

KAN MISTE OL: Daniel André Tande har testet positivt for corona og står i fare for å miste OL i Beijing.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

– Det er mulig å rekke det. Det er flere som tester negativt veldig fort. Jeg testet negativt etter bare åtte dager, da jeg var smittet, sier hoppguttas landslagstrener Alexander Stöckl.

I en pressemelding tirsdag ettermiddag uttaler Olympiatoppen at det er for tidlig å si om hoppernes smitte får OL-konsekvenser.

– Jeg kan ikke se inn i glasskulen og si om dette vil gå eller ikke. Det er ikke så mye vi får gjort, annet enn å gjennomføre isolasjonen, teste hyppig etter det, og krysse fingrene for at viruset er ute av kroppen i tide, sier sjeflege for OL, Olympiatoppens Aasne Fenne Hoksrud.

Hun legger til at de må legge plan B med senere avreise eller andre utøvere som reserver.

Reglene for å komme inn i Kina og delta i OL er veldig strenge. Deltagerne må avgi to negative tester i løpet av de fire siste døgnene før avreise.

Positiv PCR-test før avreise innebærer innreiseforbud til Kina. Olympiatoppen har i samarbeid med andre nasjoner satt opp to avganger med charterfly til Beijing, 27. og 31. januar.

Hvis en utøver, trener eller leder har fått påvist coronainfeksjon de siste 30 dagene før første OL-konkurranse, må vedkommende med 24 timer mellomrom avlegge to negative tester – i tillegg til de obligatoriske to, og mer enn 24 timer før disse.

– Vi har et fagteam på Olympiatoppen for å finne den beste løsningen. Vi håper alle som skal til OL får reise, sier landslagstreneren.

Aasne Fenne Hoksrud fortalte nylig til VG i forrige uke at de ikke har et stort handlingsrom hvis en norsk utøver, trener eller leder skulle avgi positiv corona-prøve i tiden frem mot OL og under vinterlekene i Kina.

Kina og «resten» av verden har nemlig forskjellige grenseverdier for positiv/negativ test. Kinas analysemetode skal slik det oppfattes være mer finmasket.

Det er Den internasjonale olympiske komité (IOC), OL-arrangøren og kinesiske myndigheter «som styrer prosedyren».

Marius Lindvik må i tillegg til Tande og Villumstad også stå over NM i hopp denne helgen. Han er definert av hopplandslaget selv som en nærkontakt.

– Vi sier Lindvik er nærkontakt siden han er den som har vært nærmest Daniel, men han er egentlig ikke definert som nærkontakt. Han har også testet negativt på en PCR-test i dag, forteller Stöckl og fortsetter:

– Vi prøver å unngå spredning, så da må han stå over NM. Vi gjør alt vi kan, men det hjelper ikke, folk blir fortsatt smittet.