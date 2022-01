U-landslagstrener Pål Arne Johansen tar over Odd

Pål Arne «Paco» Johansen tar over Odd. Det bekrefter skiensklubben – samtidig som Morten Rønningen presenteres som sportssjef.

KAN FÅ NY JOBB: Pål Arne Johansen under uttaket av U20-landslagets VM-tropp i 2019.

Mandag ettermiddag var VG i kontakt med Johansen angående trenerjobben i Odd, som ble ledig etter at 13. plassen i 2021 ikke var nok for at Nornes fikk beholde jobben.

– Har (som vanlig) ikke noen kommentar til slike saker. Men alltid hyggelig å bli nevnt i sånne sammenhenger, skriver Johansen og signerer med «Paco» – før han ble bekreftet klar.

Pål Arne Johansen ledet U20-landslaget i VM sommeren 2019 – med blant annet trebackslinje og Erling Braut Haaland som spydspiss. Tross den nåværende Borussia Dortmund-stjernens vanvittige ni mål i 12–0-seieren mot Honduras gikk ikke det norske laget videre fra gruppespillet.

Klubben kaller inn til pressekonferanse klokken 10 tirsdag formiddag. Der vil også Morten Rønningen bli presentert som ny sportssjef.

Han har frem til nå hatt stilling som lagkoordinator i klubben og får således et opprykk for å bekle den nye stillingen.

Styreleder Trond Haukvik varslet overfor VG tidligere mandag at mer informasjon om en treneransettelse ville komme i løpet av dagen, og holdt ord. Klubben skriver i pressemeldingen at de ikke har noen kommentar før morgendagens pressekonferanse.

