Jota-dobbel ga Liverpool finalefest

(Arsenal-Liverpool 0–2) To lekre scoringer av portugisiske Diogo Jota (25) sendte Jürgen Klopps Liverpool til ligacupfinalen for første gang på seks år.

HØR, HØR: Diogo Jota scoret Liverpools begge mål mot Arsenal på Emirates i London.

Publisert

– Det var fantastisk. Stemningen i garderoben ... ja, vi er «over the moon» for øyeblikket. Vi scoret to fantastiske mål, sier Jürgen Klopp i et intervju vist på Vsport1 etter kampen.

– Litt senior mot junior i avgjørende øyeblikk. Liverpool er på et annet nivå. Uten de beste angriperne er de hakket hvassere, mener Vsport1-ekspert Rune Bratseth etter at saken var klar - med tanke på at Liverpools superspiss Mohamed Salah for øyeblikket er opptatt med landslagsspill for Egypt i Afrikamesterskapet.

Jota 1–0 etter 19 minutter, Jota 2–0 etter 77 minutter - begge ganger etter målgivende pasning fra Trent Alexander-Arnold. Dermed møter Liverpool Chelsea i finalen på Wembley 27. februar. Siste gang Liverpool kom så langt var i 2016. Da endte finalefesten i moll etter straffesparkkonkurranse-tap for Manchester City.

– Vi ser frem mot å spille finalen. Vi er full av selvtillit. Vi kontrollerte kampen. Det er vel fortjent at vi er klar for finalen. Alle visste at dette ville bli tett. Øyeblikkene da de skapte kaos, klarte vi å beholde roen, sier Virgil van Dijk i et intervju vist på Vsport1.

Liverpools backbauta tilføyer at «vi» har kvalitetene som skal til for å gjøre det vanskelig for Chelsea, og slå dem.

Siste gang Liverpool vant ligacupen var i 2012: Seier over Cardiff etter straffesparkkonkurranse.

I semifinalen 2022 var Martin Ødegaard (23) tilbake i Arsenals midte etter å ha vært satt ut av spill på grunn av corona-viruset.

I femte spilleminutt så det ut som om nordmannen skulle ta et frispark i front av en Liverpool-mur, og cirka 18 meter ut fra Caoimhin Kelleher i Liverpools mål. Men det var Alexandre Lacazette som tok det med høyre fot. Ballen, i form av en «dupper», traff tverrliggeren ved venstre kryss - via Kellehers fingertupper.

Åtte minutter senere «scoret» - annullert for offside - Joel Matip for Liverpool, etter corner og heading fra Fabinho. Det kunne tolkes som et varsku for Arsenal.

Som sagt, så gjort.

For Diogo Jota, som plutselig fikk for seg at han skulle legge den ene etter den andre motstanderen bak seg - før han nærmest trillet ballen inn bak Arsenal-keeper Aaron Ramsdale. 1–0 til Liverpool tok piffen ut av hjemmelaget, som til da hadde vært det beste laget. Liverpool dominerte titt som tett de påfølgende 25 minuttene, frem til pausen.

– De (Arsenal) har taket på det i starten der, helt til målet kommer, konstaterte fotballekspert Rune Bratseth i Vsport1-studioet etter 45 minutter.

Arsenal-manager Mikel Arteta tok sjumilssteg mot garderoben for å - får man anta - lekse opp i alle fall sine så langt bleke angrepsvåpen, Emile Smith-Rowe og Bukayo Saka.

Til andre omgang kom Ibrahima Konaté inn som erstatter for Joel Matip i Livrepools midtforsvar sammen med Virgil van Dijk. Akkurat der - i det rommet - kom Lacazette styrtende umiddelbart, men mottaket hans sto ikke i stil med frem- og frispillingen fra Lokonga.

I neste bølge, motsatt vei, trakk målscorer Jota seg fri med ballen på venstre kant og la en presis «45-grader» fra dødlinjen tilbake til 17 år gamle Kaide Gordon - som rammet av lampefeber moste ballen over Arsenal-keeper Ramsdale fra en meter innenfor straffesparkmerket.

GOD: Martin Ødegaard var tilbake etter en coronapause. Her i duell mot Liverpools Curtis Jones.

Det kunne ha stått 1–1, og det kunne ha stått 0–2.

Men i virkeligheten måtte Arsenal score først for å tenne håp om ekstraomganger. Det var nær ved å bli slokket da Konaté, etter corner fra Trent Alexander-Arnold, hodestøtte ballen kraftkontant i venstre stolpe bak Ramsdale: Pang!

Liverpool ble vinket av for offside, men uansett: Varsku II. Liverpool hadde ikke til hensikt å trekke seg tilbake. Liverpools Minamino rotet bort en god anledning til å doble gjestenes ledelse, Arsenals Martinelli surret seg typisk nok bort i en dribletokt - men trakk seg sekunder senere fri til en skarp avslutning.

– Men nå er Martin Ødegaard helt strålende også, synes jeg, skjøt Vsport1-kampkommentator Lars Tjærnås inn.

Det var på den annen side også Diogo Jota da han «la» en lang og dyp pasning ned på brystkassen, og med fortsatt full speed vippet inn 2–0 bak Aaron Ramsdale.

– Fantastisk første berøring, berømmet Tjærnås.

Linjedommeren ville ha det til at Jota var i offside. VAR ble konsultert, og så kunne Jota starte finalefeiringen for andre gang.